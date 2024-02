Violento pestaggio: un argentino gravemente ferito 

Raid punitivo in via Marche a Olbia, la vittima è un uomo di settant’anni, di nazionalità argentina, che viveva da solo in un appartamento. Ieri pomeriggio, Miguel Angel Paez, uno chef, è stato trovato dai vicini di casa riverso sul pavimento con una vistosa ferita alla testa. Stando alle indagini condotte dai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, l’aggressione risale a domenica e la vittima non è stata in grado di chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e poi hanno trasferito lo chef nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Stando ai primi accertamenti medici le conseguenze dell’aggressione sono molto gravi, Paez ha riportato un brutto trauma cranico e diverse fratture. Potrebbe essere stato colpito più volte al capo e al torace con un bastone o una spranga. Ad aggravare la situazione, il fatto che le prime cure mediche sono state fornite al paziente a diverse ore dall’aggressione.

Il personale dell’Arma, coordinato dal colonnello Michele Monti e dal tenente Emanuele D’Auria, hanno sentito i vicini di casa dell’argentino. Gli aggressori hanno sfondato la porta della casa della vittima e questa circostanza ha fatto scattare l’allarme. Vedendo la casa aperta, i vicini sono entrati trovando il ferito. Stando a indiscrezioni, lo chef era stato invitato più volte a lasciare la casa di via Marche e aveva in casa una ingiunzione di sfratto. Ma non è escluso che il movente della aggressione riguardi altre vicende.

L’edificio è stato posto sotto sequestro.

