Violentò l’ex fidanzatina, condannato a sei anni  

Sei anni di carcere per aver violentato l’ex fidanzatina 15enne, facendole prima bere un drink con mischiata una sostanza narcotica. Prima di essere abusata dall’ex (all’epoca dei fatti 24enne), l’adolescente sarebbe andata in confusione e poi avrebbe addirittura perso i sensi. A farsi raccontare i frammenti di ricordi, dopo quasi un anno dai fatti che sarebbero avvenuti nel 2017, era stata la madre della ragazzina, insospettita dal comportamento della figlia che aveva bruciato alcuni vestiti.

Si è chiuso ieri mattina davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale il processo nei confronti di un 32enne (di cui non pubblichiamo il nome per evitare che possa essere identificata la vittima) accusato di violenza sessuale su minore. Stando alle contestazioni, l'imputato - dopo aver somministrato una bevanda alla ragazzina (di nove anni più giovane) con la quale aveva instaurato una relazione affettiva - l’avrebbe violentata approfittando dello stato di alterazione provocato da un narcotico mescolato in un drink alcolico. L’indagine, affidata al pm Marco Cocco, si era chiusa dopo l’incidente probatorio nella quale la giovane aveva provato a ricordare l’accaduto, pur con enormi difficoltà. Buchi nella memoria che avevano convinto il collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra (a latere Useli Bacchitta e Loche) a richiamarla in aula per un supplemento di istruttoria. Dal canto suo l’imputato, difeso dagli avvocati Gian Mario Fattacciu e Anna Lisa Collu, ha sempre negato ogni accusa, ma i giudici hanno creduto al racconto della ragazza, costituita parte civile con Gabriella Serra. Scontato il ricorso in appello. (fr.pi)

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