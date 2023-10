Violento diverbio tra due donne nigeriane in centro 

Attimi di tensione mercoledì sera in via Tuveri per un violento diversbio tra due donne di origine nigeriana trapiantate a Lanusei. È successo tutto intorno alle 19. Per cause ancora da chiarire le due, tra i 30 e i 40 anni, hanno iniziato una lite finita dopo due ore in cui hanno tenuto in apprensione il rione. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Lanusei per cercare di sedare gli animi e per accertare le responsabilità.

A un certo punto, avvertito da qualche residente e dalle stesse forze dell’ordine, è arrivato anche il sindaco, Davide Burchi.

Secondo quanto si è appreso nessuno è rimasto ferito, anche se per precauzione in via Tuveri è stata richiamata anche l’ambulanza Avl. Non è chiaro neppure la causa dell’alterco tra le due donne, appartenenti a nuclei familiari diversi.

Una di loro, ieri mattina, ha lasciato Lanusei per trasferirsi a Cagliari. «Bisogna fare in modo che l’immigrazione sia regolata dando anche ai Comuni più strumenti per attuare progetti più efficaci nelle politiche di integrazione», ha commentato il sindaco avvocato. «Colgo l’occasione per ringraziare i volontari dell’Avl e gli agenti della polizia intervenuti tempestivamente per sedare gli animi». Dopo le 21 in via Tuveri è tornata la serenità. (ro. se.)

