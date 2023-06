Violento acquazzone  sulla Cavalcata sarda  Bloccata la festa 

La pioggia si abbatte sulla 72esima Cavalcata sarda. Ieri intorno alle 11.20, si ferma la Festa della Bellezza mentre si esibisce il gruppo di Usini. «Troppo pericoloso continuare – commenta il sindaco di Sassari Nanni Campus – per i partecipanti e per i loro costumi». Colpiti da un acquazzone già abbattutosi su Sassari nella notte tra sabato e domenica e poi di nuovo alle 7.30, un’ora e mezza prima dell’inizio della manifestazione.

La sfilata

Cominciata in orario coi suoi 61 gruppi da un capo all’altro dell’Isola, chiamati a sfilare nello stesso percorso inaugurato lo scorso anno, nell’edizione settembrina, dall’incipit di corso Cossiga passando per l’emiciclo Garibaldi e via Brigata Sassari fino a via Cagliari, i Portici Crispo e piazza d’Italia davanti al palco delle autorità. «Stava andando tutto bene – dichiara Giuliano Marongiu, direttore artistico dell’evento – ci siamo fermati quando mancavano le 120 donne in abito tradizionale e i gruppi a cavallo». E così la coda lunga del maltempo, già causa del rinvio del 21 maggio, non risparmia la data preestiva d’inizio giugno, peraltro in bilico dopo le previsioni meteorologiche avverse. «Ma era impossibile rimandare un’altra volta – spiega l’assessora comunale alla Cultura Laura Useri – sia per i problemi organizzativi sia per rispetto di tutti coloro che si sono presentati, anche da zone colpite dalle bombe d’acqua dei giorni scorsi». Come ad esempio il Monte Arana di Bonnanaro: «Siamo stati decimati dall’alluvione – afferma Gabriele Frau, uno dei componenti – molti di noi non sono potuti venire perché hanno le case allagate».

Abiti e passione

Nonostante tutto è «la passione e l’orgoglio», come dice il primo cittadino, ad attirare i gruppi, tra migliaia di spettatori, colpiti in particolare dagli abiti. «Abbiamo copricapi femminili che risalgono al 1800 – chiarisce Francesco Etzo, gruppo Atzara dal Mandrolisai – Sono i pochi originali rimasti perché i nostri antenati si facevano seppellire con il costume tradizionale». Gli Scalzi di Cabras, che sfidano a piedi nudi, i Boes e Merdules di Ottana, con le loro “caratze” e “peddese”. «Ci esibiamo da sempre – spiega il 66enne Benedetto - appena mamma mi ha tolto il ciuccio ho subito indossato maschera e pelli». Ed è la componente “demoniaca” e spettacolare della festa, coi Mamutzones di Samugheo, o i “s’ainu orriadore” di Scano Montiferro, a entusiasmare. I Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, nonostante lo stop e a dispetto della pioggia, passano lo stesso, “afferrando” i presenti con le loro corde e danzando con i campanacci sulle spalle. Annullate le pariglie, l’evento si è concluso la sera con la rassegna regionale del folklore e le sue 36 realtà canore e musicali sarde. «Ci piacerebbe rifare l’evento quest’anno – conclude Campus – ma servono 700mila euro». Più probabile lo spostamento della festa. «Valutiamo, vista l’esperienza positiva dello scorso anno, di rifarla a settembre 2024».