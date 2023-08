Violenti temporali nel Nord 

Un paese evacuato nel Bresciano, allagamenti in A12, container sollevati dal vento a Varese. In poche ore la tempesta che ha investito il Nord, dalla Lombardia alla Liguria, ha causato disagi con centinaia di richieste di intervento e code in autostrada. L’allarme per i nubifragi non finisce qui, perché il maltempo proseguirà la corsa verso il resto del Paese, anche nelle zone che hanno potuto avere un giorno di sole in più, come la Sardegna. Così si alza l'allerta: è rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia, in Valchiavenna, e arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e Veneto. Come fa sapere la Protezione civile, i fenomeni saranno accompagnati da intense piogge, grandinate, temporali e forti raffiche di vento.

Le regioni più colpite da grandine e intensi rovesci sono Piemonte e Lombardia: centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. A Varese alcuni container nel piazzale di una ditta sono stati spinti dal vento su una strada. Le immagini degli alberi piegati dalle raffiche stanno facendo il giro del web, come quelle dei tetti scoperchiati. Un paesino nel Bresciano evacuato nella notte tra sabato e ieri: una settantina di persone hanno abbandonato le case a Rino di Sonico, in alta Vallecamonica, a causa dell'allarme per esondazione del torrente Val Rabbia.

Anche in Liguria la situazione è peggiorata. Un fulmine è caduto sulla collina di Ceparana, nello Spezzino, e ha innescato un incendio. Allagamenti si sono poi registrati a Rapallo, dove è caduta pioggia mista a grandine. Nella regione si prevedono mareggiate e vento forte, e proprio per le condizioni meteomarine avverse il ministero dell'Interno ha cambiato il porto di destinazione per l'Ocean Viking, che sarebbe dovuta arrivare a Genova e sbarcherà, invece, a Napoli.

In Toscana, lo spettacolo dei fuochi d'artificio a Forte dei Marmi è stato spostato alle 22 di domani, mentre la Fiera annuale legata alla festa del santo patrono è stata annullata. Nel Nord Italia si registrano danni anche nelle campagne a causa della tempesta che sta attraversando l'Italia in queste ore. A sottolinearlo è Coldiretti, che parla di «dieci eventi estremi tra tempeste di vento, nubifragi e grandinate» in 24 ore. Il ciclone, nei prossimi giorni, porterà anche un calo delle temperature con possibilità di nevicate anche sotto i duemila metri.

RIPRODUZIONE RISERVATA