«Violenti»: Starmer “censura” una band rap 

LONDRA. Monta la polemica nel Regno Unito per la “censura” invocata dal primo ministro Keir Starmer nei confronti dei controversi quanto popolari rapper della band nordirlandese dei Kneecap, il cui frontman - Liam O'Hanna, noto al pubblico col nome d'arte di Mo Chara - è finito sotto processo a Londra per violazione della legge sul terrorismo. L’accusa è di aver sventolato un vessillo “pro Hezbollah e pro Hamas” in un concerto del novembre scorso.

Il premier laburista si è unito alla leader conservatrice Kemi Badenoch nell'auspicare l'esclusione del gruppo dall'happening musicale annuale del celebre festival di Glastonbury, in programma a giorni nel sud dell'Inghilterra. In un'intervista al Sun, tabloid di destra di Rupert Murdoch, Starmer ha definito «non appropriato» l'invito alla kermesse di Mo Chara, incriminato di recente a piede libero. Invito per ora non revocato dagli organizzatori e difeso da altri musicisti. I Kneecap, il cui leader si è presentato nei giorni scorsi per una prima udienza in tribunale indossando una kefiah palestinese osannato da centinaia di sostenitori, negano da parte loro di aver mai inneggiato alla violenza, affermando di aver solo scandito slogan simbolici in difesa della Palestina libera e contro i sanguinosi raid israeliani sulla Striscia di Gaza.

RIPRODUZIONE RISERVATA