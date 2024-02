«Violentato da un infermiere» 

«Abusato sessualmente da un infermiere mentre ero bloccato, e dolorante, in una stanza del pronto soccorso». Questa la denuncia di un giovane arrivato martedì sera all’ospedale Brotzu per delle fratture e lesioni dopo un incidente stradale. Ieri mattina, secondo quanto raccontato dal ferito ai carabinieri della compagnia di Cagliari, un infermiere dopo avergli somministrato un farmaco gli avrebbe fatto delle proposte sessuali, passando ai fatti. «Nonostante gli abbia detto di no, mi ha molestato. Non potevo ribellarmi per i dolori e perché immobilizzato». I dettagli sono messi nero su bianco nella querela raccolta dai militari arrivati nella stanza del reparto di osservazione breve. L’infermiere è stato poi identificato. Sono stati sentiti una sua collega e un medico del pronto soccorso: «Non abbiamo sentito lamentele o richieste di aiuto», hanno riferito. Per ora il dipendente dell’ospedale Brotzu verrà denunciato perché la pm di turno, Rosella Spano, non ha riscontrato elementi utili per far scattare l’arresto: sono in corso accertamenti e le indagini vanno avanti.

La telefonata

Una storia delicata ancora da chiarire. Per questo Procura e carabinieri della compagnia mantengono uno stretto riserbo. L’arrivo dei militari del nucleo radiomobile, nella notte tra martedì e ieri, non è passata inosservata. A dare l’allarme è stato lo stesso giovane, vittima della presunta violenza. Ha mandato un messaggio alla fidanzata, scrivendole di avvisare i carabinieri perché un infermiere voleva avere un rapporto sessuale con lui. Una pattuglia ha raggiunto il Brotzu e sarebbe stato lo stesso infermiere ad accompagnare i militari nella stanza del paziente. Che ha raccontato tutto, formalizzando le accuse.

L’incidente

Con non poche difficoltà, anche per i dolori dovuti all’incidente (il paziente avrebbe delle fratture e lesioni), ha riferito degli abusi sessuali dell’infermiere. «Non ho potuto far niente per ribellarmi mentre mi spogliava. Alla fine dopo i miei ripetuti no, ha smesso». I carabinieri hanno poi raggiunto il dipendente dell’ospedale che aveva terminato il turno. Dopo l’identificazione, ha potuto nominare un avvocato difensore.

I testimoni

Oltre alla fidanzata, che ha raccontato dei messaggi ricevuti dal compagno, gli investigatori della compagnia di Cagliari hanno sentito un’infermiera e il medico di turno. Entrambi hanno riferito di non aver notato niente di strano e di non aver sentito lamentale da parte dei pazienti ricoverati nel reparto di osservazione breve durante tutta la notte. Ora si attendono eventuali sviluppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA