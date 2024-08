«Violentata sulla spiaggia» 

Voleva festeggiare il Ferragosto aspettando l’alba su una delle spiagge più belle e frequentate della costa a sud di Olbia, Porto Istana, con l’isola di Tavolara di fronte. Con lei un gruppo di amici e tanti altri giovani che volevamo solo divertirsi e partecipare alla più classica delle “spiaggiate” estive a base di musica, balli e qualche cocktail. Invece per una ragazza di 15 anni in vacanza in Gallura con la famiglia, la notte tra il 14 e il 15 agosto si è trasformata in un incubo. Dapprima l’approccio tranquillo di un ragazzo poco più grande di lei; qualche chiacchiera e uno scambio di sguardi e poi la violenza consumata in una zona appartata della spiaggia, nei pressi di alcune dune di sabbia che, complice il buio, hanno nascosto quanto stava accadendo.

La denuncia

La ragazza, proveniente dal nord Italia e in Sardegna con la famiglia per trascorrere alcuni giorni di ferie in un appartamento all’interno di un villaggio turistico della zona, ha avuto la forza di denunciare quanto aveva subito. Tornata a casa ha parlato con i suoi genitori e ha raccontato la terribile serata: erano più o meno le 2 del mattino quando, stando al suo racconto, si sarebbe consumata la violenza sessuale. A costringerla ad un rapporto, il 17enne del napoletano appena conosciuto in spiaggia. Anche lui si trovava in Gallura in vacanza con i suoi familiari e anche lui stava partecipando alla “spiaggiata” con gli altri ragazzi. La 15enne è stata portata dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia. Qui i medici hanno effettuato le visite per accertare la presenza di segni di violenza. E dall’ospedale la giovane ha trovato il coraggio di denunciare nella stazione dei Carabinieri di Olbia, il 17enne. È stata lei a fare il suo nome e indirizzare gli uomini dell’Arma nel posto in cui alloggia il giovane. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto sarebbe accaduto e di risalire a tutti i partecipanti alla festa. Qualcuno di loro potrebbe aver visto o sentito qualcosa. Intanto verrà ascoltato anche il giovane accusato di violenza sessuale e denunciato alla Procura della Repubblica dei minori di Sassari che ha aperto un fascicolo.

