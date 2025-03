Violentata in discoteca, 4 anni all’organizzatore 

I giudici della Corte d’appello hanno ridotto a 4 anni di reclusione la condanna per violenza sessuale inflitta a Fabrizio Aru, 34 anni di Ussana, organizzatore del “Soho Discoclub” di via Newton. Era stato accusato da una giovane che lavorava nel locale come ragazza immagine e condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di carcere.

Difeso dall’avvocato Roberto Sorcinelli, il 34enne aveva presentato ricorso dopo le motivazioni della sentenza depositate dal giudice Luca Melis. Fabrizio Aru si è sempre considerato estraneo alla contestazione, ribadendo di non aver mai violentato la ragazza. La giovane, una 24enne assistita dal legale Carlo Amat, l’aveva accusato di averla bloccata nei locali spogliatoi riservati al personale, costringendola a compiere atti sessuali contro la sua volontà.

I fatti – secondo la ricostruzione dell’accusa – sarebbero avvenuti il 28 novembre 2021 nella discoteca. Chiusa l’indagine, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’organizzatore che poi aveva optato per il rito abbreviato. Da subito Aru, molto noto a in città proprio nel mondo dei locali, si era difeso con forza negando qualsiasi tipo di abuso sessuale, facendosi anche interrogare dopo l’incidente probatorio. Il giudice del Tribunale, però, aveva ritenuto provato il fatto e – accogliendo le richieste della pm Ginevra Grilletti – l’aveva condannato a 5 anni e 4 mesi e assegnando alla ragazza una provvisionale di 25mila euro.

Presentato l’appello dall’avvocato Sorcinelli, la Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe ha confermato la condanna ma ridotto la pena definitiva a 4 anni di reclusione. Scontato il ricorso in Cassazione del difensore.

