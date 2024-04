«Violentata dalla polizia morale» 

Teheran. Picchiata e violentata da tre agenti della polizia morale, poi uccisa e gettata per strada. Le accuse sulla fine di Nika Shakarami, tra i volti più noti delle proteste del 2022, erano già emerse poco dopo la morte della sedicenne. Ora documenti segreti, pubblicati dalla Bbc, provano l’inferno inflitto all’adolescente. Dopo la morte di Mahsa Amini, ventenne di origine curda pestata a morte mentre era in custodia della polizia morale per non aver portato “correttamente” il velo, Nika Shakarami si unì alle manifestazioni di piazza. Sparì il 20 settembre, dopo essere uscita di casa per una giornata di contestazioni contro il governo. Dieci giorni dopo la famiglia fu informata che era morta: secondo un certificato per «ferite multiple causate da colpi sferrati con un oggetto rigido», per la procura si era uccisa lanciandosi nel vuoto.

