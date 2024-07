«Violentata da un animatore del villaggio» 

Lecce . Violentata dall’animatore 17enne del villaggio turistico in Salento dove era in vacanza con la sua famiglia. Gli abusi, su cui indagano i carabinieri, sarebbero avvenuti mercoledì scorso in una nota struttura di Torre dell’Orso, nella marina di Melendugno. La denuncia è nata dal racconto di una ragazzina di 13 anni, originaria del Lazio, che si è confidata con alcuni familiari. Il 17enne, originario del Trevigiano, è indagato per violenza sessuale. Ascoltato dagli investigatori, ha negato di avere usato violenza e ha parlato di «un rapporto consensuale». Inoltre avrebbe riferito di non essere a conoscenza della vera età della giovane turista.

I filmati del camping

Nei giorni scorsi, la ragazzina si è confidata con la mamma e la zia che avevano notato qualcosa di strano nel suo umore: alle loro domande per capire se avesse dei problemi ha detto di aver subito degli abusi. È stata quindi accompagnata in ospedale dove è stato attivato il codice rosa, un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne e bambini. Su disposizione della Procura per i minori, sono stati decisi accertamenti sui suoi indumenti che saranno analizzati in laboratorio. Le forze dell’ordine hanno acquisito anche i filmati del sistema di videosorveglianza del villaggio. «Attendiamo di saperne di più», dice il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, «le indagini sono in corso».

Esami e accertamenti

Ci sono diversi aspetti su cui gli inquirenti intendono fare luce. La magistratura minorile al momento ha deciso di non disporre alcuna misura cautelare nei confronti dell’indagato. I carabinieri hanno anche acquisito le testimonianze di altri animatori dello staff e di alcuni ospiti della struttura ricettiva. La ragazzina è stata ascoltata dagli inquirenti in modalità protetta, considerata la giovane età, con l’ausilio di un’assistente sociale. I medici e il personale sanitario hanno deciso di attivare il codice rosa perché prevede precise procedure di allerta e attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell’ottica di una continuità assistenziale e di presa in carico globale. Il percorso opera in sinergia con enti, istituzioni e in primo luogo con la rete territoriale del centri antiviolenza. La notizia degli abusi sulla ragazzina ha suscitato commenti di varia natura sui social, tra chi si dice «sdegnato per l’accaduto», e sostiene che, «non è possibile difendere l’indifendibile», e chi invita, «ad aspettare l’esito delle indagini perché è diventato troppo facile creare dei mostri».

