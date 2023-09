Violentata a 14 anni durante la festa del paese 

Bolzano. Una ragazza di 14 anni violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio. I due uomini, residenti fuori regione, hanno prima molestato una ragazza e poi ne hanno violentato un'altra.

La ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai familiari e sporgere denuncia. Per tutelare la vittima la Procura di Bolzano mantiene massimo riserbo sull'inchiesta. «È nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, chiedendo di intensificare i controlli», è il commento del sindaco della località nella quale è avvenuta la violenza.

Secondo il governatore altoatesino Arno Kompatscher «purtroppo questo fatto dimostra ancora una volta in maniera drammatica che anche in Alto Adige dobbiamo fare tutto il possibile per combattere con ogni mezzo e in modo efficace tutte le forme di violenza contro le donne, il femminicidio, lo stupro, la violenza sessuale, l'oppressione, la discriminazione e l'esclusione. Questo compito non spetta solo al legislatore, alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma all'intera società». «Nell'esprimere alla famiglia della vittima tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ci auguriamo che la magistratura persegua i colpevoli con la massima sollecitudine e senza sconti», dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia.

