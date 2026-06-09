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Sassari.
09 giugno 2026 alle 02:26

Violenta rissa tra rider, paura nel centro storico 

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Botte da orbi tra extracomunitari in pieno centro storico. Ieri in piazza Nazario Sauro, nella parte alta di corso Vittorio Emanuele, è nata una rissa tra alcuni rider poco dopo le 14. Cosa abbia scaldato gli animi è, al momento, al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Di certo i protagonisti dello scontro, una decina circa, hanno cominciato a picchiarsi con pugni, calci, e usando anche cinghie e caschi. «Uno ha ricevuto in piena faccia- riferisce un testimone- anche il lucchetto della bicicletta e abbiamo visto scorrere del sangue». Chi ha assistito alla scena racconta che la situazione è degenerata in poco tempo e che la colluttazione è andata avanti per un quarto d’ora nonostante i tentativi di riportare la calma.

La zuffa ha generato molto panico nell'area dove si trovano un’attività che vende poké, e che si affaccia sulla strada, e il ristorante Liberty, in fondo allo slargo. «Ho sentito che c’era una lite - dichiara il gestore del secondo locale, Gianluca Andreini - e ho chiesto ai clienti di restare in sala e aspettare che arrivassero le forze dell’ordine». I militari dell’Arma sono giunti insieme al personale sanitario del 118 che, secondo le prime informazioni, ha dovuto soccorrere alcuni feriti e condurli al pronto soccorso. (e.fl.)

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