Violenta rissa davanti a un locale in centro, ferito un giovane 

Un litigio di fronte a un bar di via Monsignor Virgilio è culminato con un ferimento. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 17 di ieri e ha coinvolto due uomini, un presunto aggressore di 43 anni, di Tortolì, e un trentenne suo concittadino che, ferito alla mano, è stato soccorso dalla medicalizzata arrivata da Lanusei prima di allontanarsi senza presentare querela. Invero, il presunto aggressore si sarebbe manifestato sul luogo dei fatti dopo un acceso diverbio tra un nipote e la persona successivamente rimasta ferita. L’episodio, avvenuto in pieno giorno sul marciapiede all’altezza dell’incrocio per via Dante, presenta molti lati oscuri. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei intervenuti nella via dello shopping. Nell’attività investigativa risulterà prezioso l’apporto delle videocamere che guardano sul tratto in cui è avvenuto il litigio, oltre eventualmente alle testimonianze di persone che potrebbero aver assistito al ferimento. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sui fatti, tanto più perché al momento non è chiaro se il ferimento sia avvenuto tramite coltello o altro oggetto contundente. Nelle prossime ore i militari trasmetteranno una prima informativa alla Procura della Repubblica di Lanusei. (ro. se.)

