Violenta lite fra migranti, marocchino ferito con un pezzo di bottiglia 

Si è conclusa con un uomo ferito con un collo di bottiglia, la lite scoppiata tra due nordafricani ieri, verso le 13, davanti alla sede delle Poste centrali in piazza del Carmine. L’aggressione, pare per futili motivi, è stata interrotta dall’arrivo degli agenti della Squadra volante, subito intervenuti per separare i due contendenti. A quel punto, però, un marocchino era già disteso per terra con il collo sanguinante. E in serata, in via Sassari, c’è stata una rissa con diversi stranieri coinvolti: sono stati danneggiati anche diversi tavolini dei locali pronti per ospitare i clienti.

Come detto in piazza del Carmine sono intervenuti gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo: hanno richiesto via radio l’intervento di un’ambulanza del 118, il cui equipaggio ha stabilizzato il ferito e poi l’ha condotto al pronto soccorso di un ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.Il presunto aggressore è stato denunciato in stato di libertà per le lesioni personali causate al marocchino ferito al termine della lite. In piazza del Carmine è intervenuta anche la Polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi.

Su quanto accaduto in via Sassari in serata sono in corso gli accertamenti: a disposizione degli investigatori anche alcuni video delle persone che, spaventate, hanno ripreso le varie fasi della rissa.

