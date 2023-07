Violenta la zia: condannato a 6 anni 

Avrebbe raggirato la zia, molto religiosa, fingendosi su Facebook un dipendente del Vaticano molto vicino al Papa e facendosi così regalare dei soldi. Poi, non contento, avrebbe anche sfruttato il falso profilo social per ottenere dalla parente un rapporto sessuale. La vittima – almeno secondo l’accusa – è una cinquantanovenne cagliaritana, psicologicamente fragile e molto devota, che con la speranza di sposare il presunto assistente del Santo Padre, conosciuto solo virtualmente, sarebbe stata abusata e raggirata dal nipote. Ieri mattina, la giudice del Tribunale, Lucia Perra, lo ha condannato a 6 anni di reclusione, accogliendo la ricostruzione proposta dalla Procura.

L’inchiesta

I fatti risalirebbero al 2020, ma la denuncia era arrivata solo qualche tempo dopo, quando la 59enne si sarebbe confidata con una sorella. L’inchiesta della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Fabrizio Mustaro, era stata coordinata dal pm Marco Cocco che aveva anche chiesto al Gip un incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della presunta vittima. L’episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto nel parco alle spalle della chiesa di Bonaria: la donna aveva confermato di avere avuto un rapporto sessuale con il nipote cinquantenne, ma che quell’atto le era stato chiesto dal presunto assistente del Papa di cui si era virtualmente innamorata e con il quale voleva sposarsi. Nel corso della testimonianza davanti al Gip, però, la presunta vittima non avrebbe notato un grande tatuaggio che l’imputato possiede nelle parti intime. Una svista che per il difensore, l’avvocato Davide Mascia, assieme ad altre incongruenze confermerebbe anche la non attendibilità del racconto, almeno nella parte riguardante la violenza sessuale. Sempre con lo stesso stratagemma, inoltre, il 50enne avrebbe anche convinto la zia a farsi consegnare 25 mila euro più tre iphone, per un valore di oltre 3 mila euro.

La sentenza

Ieri mattina si è chiuso il processo in abbreviato, con il pubblico ministero Nicoletta Mari che ha chiesto la condanna dell’imputato (non ne indichiamo il nome per tutelare l’identità della z ia ). La giudice Lucia Perra ha accolto la richiesta dell’accusa e dell’avvocato di parte civile, Fausto Argiolas, condannando il nipote a 6 anni di carcere: partendo da una pena di 9 anni è stati applicato un terzo di sconto per la scelta del l’abbreviato. Assegnata alla donna anche una provvisionale di 25 mila euro come anticipo sul risarcimento. «La mia cliente si è messa a piangere alla notizia della condanna», conferma la parte civile , «da oggi per lei si è chiuso un vero e proprio incubo». Annuncia ricorso in appello il difensore. «Ritengo», conclude Mascia, «che nel corso del processo siano già emersi tutti gli elementi necessari per provare l’assoluta estraneità ai fatti del mio assistito». Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA