Violenta grandinata in tutto il Parteolla 

Una violenta grandinata si è abbattuta ieri nel Parteolla. A Dolianova , Serdiana , Donori , Soleminis e Sant’Andrea Frius , poco dopo le 17, la grandine è caduta con forte intensità per circa un quarto d’ora ricoprendo strade e giardini con una coltre bianca formata da chicchi grossi come olive. Colpiti anche alcuni centri del Gerrei come San Basilio e Silius e, nel Sarcidano, Isili e altri paesi.

Nel Parteolla qualche problema alla circolazione stradale: automobilisti costretti a una sosta forzata. Lo scorso anno, ai primi di aprile, un’eccezionale grandinata aveva interessato lo stesso territorio in un periodo delicato per le produzioni vitivinicole e olearie. Quest’anno per fortuna, è capitato nel periodo di “riposo” per vigne e uliveti. Invece si segnala qualche danno ai mandorleti e alle colture orticole: solo nei prossimi giorni si potrà conoscerne l’entità. (c. z.)

