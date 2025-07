Violazioni sulla sicurezza e operai filmati illegalmente: scattano denunce e sanzioni 

Blitz dei carabinieri della stazione di Villaputzu, dell’ispettorato del lavoro di Cagliari e del personale dell’ispettorato territoriale in un cantiere di lavori impegnato nella sistemazione del ponte in ferro sulla vecchia Orientale. L’intervento, di routine, ha consentito di accertare la presenza di un impianto di videosorveglianza installato in assenza delle necessarie autorizzazioni. Le telecamere sarebbero state posizionate in modo da inquadrare i dipendenti durante l’attività lavorativa. Da qui la denuncia a carico dell’amministratore unico della società che gestisce il cantiere, un 73enne originario e residente a Favara, in Sicilia.

Nel corso degli accertamenti, sarebbero inoltre emerse irregolarità sul fronte della sicurezza del cantiere con ponteggi, parapetti e recinzioni installati in violazione delle disposizioni di legge. Sanzioni amministrative sono state comminate al direttore dei lavori, un 68enne anch’egli residente a Favara, presente al momento dell’ispezione. A quest’ultimo sono state inoltre impartite specifiche prescrizioni, alle quali dovrà conformarsi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche, a cura del personale specializzato del Nil e dell’ispettorato del lavoro di Cagliari, finalizzate ad accertare la regolarità delle posizioni contrattuali dei lavoratori impiegati e il rispetto integrale delle norme di sicurezza sul lavoro.

