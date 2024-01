Violato il presepe dei bambini 

Violato per un assurdo scherzo il presepe realizzato dai bambini del Comune di Nuxis.

Qualcuno si è divertito a far chiudere le feste, senza neanche aspettare l' Epifania portando via il Gesù Bambino dalla scena della Natività. Era stato allestito all'aperto, nella piazza Satta dai piccoli cittadini. Dura la reazione del sindaco Romeo Ghilleri e di tutta l'amministrazione comunale per quello che viene definito un «mediocre gesto». Il sindaco sottolinea: «Viviamo in un paese tranquillo, non ci aspettavamo certamente che qualcuno, subito dopo Capodanno, portasse via dal presepe il Gesù Bambino: si tratta davvero di un gesto "triste" se teniamo poi conto, che ad allestire il presepe avevano partecipato tutti i bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Con tanto amore, insieme alle proprie insegnanti e alle mamme, vi avevano dedicato tanto tempo e tanta passione».

RIPRODUZIONE RISERVATA