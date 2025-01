Violati gli obblighi dei lavori socialmente utili, Alemanno in cella 

Gianni Alemanno finisce in cella la notte di Capodanno per aver violato le regole sulla misura dei servizi sociali a cui era sottoposto. L’ex ministro dell’Agricoltura ed ex sindaco di Roma è recluso da ieri a Rebibbia dopo che gli sono stati revocati i lavori socialmente utili, accordati dopo la condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, la stessa che coinvolse Massimo Carminati.

Il tribunale di sorveglianza contesta ad Alemanno, oggi segretario del movimento “Indipendenza!”, di non aver rispettato le prescrizioni previste nell’affidamento ai servizi sociali, che svolgeva dal novembre 2023 nella struttura Solidarietà e Speranza gestita da suor Paola D’Auria, che si occupa di famiglie in difficoltà e vittime di violenze. L’ex ministro avrebbe fornito giustificazioni poi risultate false, come la documentazione su consulenze immobiliari che sosteneva di effettuare in tutta Italia. Tra i divieti ci sono quelli di uscire di casa prima delle sette del mattino, rincasare dopo le ventuno e frequentare pregiudicati. Gli investigatori della Finanza ipotizzano che Alemanno, che come leader politico partecipava a convegni ed eventi pubblici, abbia violato quest’ultimo obbligo. Ora la difesa chiede il ripristino della misura alternativa e nelle prossime settimane sarà fissata un’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza. Intanto Alemanno nella serata del 31 si è presentato alla stazione dei carabinieri di Monte Mario, che lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Rebibbia. Per lui il rischio è di vedersi revocato il “presofferto” e dover scontare per intero la pena passata in giudicato. Ieri Alfredo Antoniozzi, deputato di FdI, diceva di essergli « umanamente vicino anche se non ho elementi per giudicare. Ma ritengo importante manifestare agli amici la propria solidarietà nei momenti difficili. Ed è una vicinanza del tutto personale che non ha alcun significato politico.

