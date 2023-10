Violata la chiesa di Santa Barbara 

Il parroco di Arbus, don Luca Carrogu, ha denunciato ai carabinieri della stazione locale il danneggiamento della porta d’ingresso della chiesa di Santa Barbara, nel villaggio minerario di Ingurtosu. «Ho ricevuto – racconta il sacerdote – una telefonata dal sindaco, Paolo Salis, che ringrazio per la segnalazione, accompagnata da diverse fotografie, del portone aperto. Ho avvisato i carabinieri che si sono recati sul posto. Insieme abbiamo verificato la serratura forzata. All’interno ogni cosa è apparsa al suo posto». Carrogu dispiaciuto si chiede: «Un atto vandalico fine a se stesso? Perché prendersela proprio con una chiesetta che da cinque anni aspetta lavori urgenti per la messa in sicurezza? Ai danni si aggiunge ora anche la riparazione del portone». Intanto i militari, coordinati dal comandante della compagnia di Villacidro, Francesco Capula, hanno avviato le indagini per risalire, tramite la videosorveglianza, ai responsabili. Non c’è pace per il piccolo tempio, simbolo del sito minerario, chiuso ai fedeli dal marzo 2018, quando una bufera l’ha scoperchiato. La pioggia ha rovinato le pareti interne, i piccioni erano diventati ospiti fissi. Il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione da 250mila euro per intervenire sull’edificio sacro, ma i fondi sono stati destinati altrove. Il parroco ha cercato in tutti i modi di poterla riaprire. «L’unica cosa possibile – aggiunge – è stata la chiusura degli infissi. I piccioni non entrano più. Contro i vandali, poco possiamo. Di certo non possiamo lasciare la porta aperta: un invito per i ladri». ( s. r. )

