Viola vuole far parte della corsa  

Prima della partita con la Reggina Claudio Ranieri non ha avuto dubbi nel dare il nome del leader del Cagliari: Nicolas Viola. Un’investitura per certi versi a sorpresa, visto che dal suo ritorno in rossoblù l’allenatore non ha mai potuto schierare il centrocampista, fermo da tre mesi per infortunio e solo in panchina al “Granillo”. «Sicuramente è un attestato di stima importante, lo ringrazio per quello che mi ha riconosciuto», la risposta di Viola ieri a Videolina Sport. «Ci tengo a precisare che sono così veramente: da sabato in poi vorrei contribuire anche in partita. Sono venuto qua con grandissime aspettative, l’intenzione è trasmetterle in campo oltre che fuori: Cagliari è un’esperienza che da adesso in poi sarà ancor più meravigliosa, e sono sicuro».

Il rientro

Sono 14 le presenze in questa Serie B per Viola, l’ultima il 18 dicembre a Palermo quando si chiuse anche l’esperienza di Liverani in panchina. Poi l’infortunio, la lunga riabilitazione e la panchina con la Reggina come punto di ripartenza: «Adesso sto molto bene, sono rientrato in gruppo da qualche giorno. Ora si avvicina la partita vera e sono felicissimo di tornare definitivamente con la squadra». A Reggio Calabria Viola non ha avuto il rientro da ex, ma il solo fatto di esserci dopo un’assenza così lunga lo ha soddisfatto: «Grazie a Ranieri per avermi portato, in un posto che è stato parte della mia vita. Sono contento di aver celebrato una vittoria molto utile per il morale e il campionato».

E l’obiettivo della promozione diretta, nonostante il distacco, per lui non è ancora da scartare: «Finché l’aritmetica non toglierà il secondo posto ci pensiamo, poi se dovessimo andare ai playoff li affronteremo al meglio». Un impegno, preso con sicurezza.

Andata e ritorno