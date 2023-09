Viola volta subito pagina 

Circa mezz'ora in campo, per dimostrare che in questo Cagliari e in Serie A ci può stare pure lui. Nicolas Viola ha ritrovato quel massimo campionato assaggiato l'ultima il 24 aprile dello scorso anno, 15' con la maglia del Bologna contro l'Udinese. Allora finì con un pareggio, stavolta si ritrova a dover commentare una sconfitta che fa male, soprattutto perché è la terza nelle prime cinque giornate. «Ma non fasciamoci la testa, sapevamo che tra B e A c'è tantissima differenza. Sono convinto che presto arriverà la scintilla che ci permetterà di fare un campionato tranquillo».

Onore alla Dea

In un Cagliari giovanissimo, la parola va a uno dei veterani. Che ha fatto a Bergamo il suo esordio stagionale. Viola, prima di tutto, rende onore all'avversario: «Abbiamo sofferto nel primo tempo, più per merito loro che demerito nostro. Ma l'Atalanta è un avversario difficile non solo per noi». Meglio nella ripresa: «C'è stata una bellissima reazione, purtroppo nel momento migliore il 2-0 che ci ha tagliato le gambe. Ci portiamo a casa la prestazione della ripresa, la voglia di riscatto, la traversa poteva riaprire la partita».

Questione di coraggio

Viola coglie l'assist di Ranieri: «Il mister dice coraggio e coraggio sia. Dobbiamo dare qualcosa di più come personalità. Nel secondo tempo ci abbiamo messo qualcosa in più. Complimenti all'Atalanta, ma siamo rimasti in partita fino a metà secondo tempo». Dall'alto dei suoi 33 anni, carica i compagni: «Quando arrivi dalla B mentalmente deve cambiare qualcosa. Prima ti adatti a questo calcio meglio è. Sapevamo che saremmo stati in difficoltà nelle prime partite, però a sprazzi abbiamo dimostrato abnegazione, voglia e forma fisica. Manca un po' di spensieratezza, la acquisiremo con i risultati».

Testa al Milan

Non c'è tempo per pensare troppo al ko di ieri, mercoledì alla Domus arriva il Milan: «Sappiamo che in Serie A devi vincere qualche partita anche con le squadre forti. Daremo battaglia, come sempre. E poi giochiamo in casa, dove possiamo dare quel qualcosa in più. Il Milan è una squadra importantissima, ma personalmente non vedo l'ora di scendere in campo mercoledì e so che è lo stesso per i miei compagni».

