Viola uomo della provvidenza 

È l'uomo del destino del Cagliari oppure un supereroe, quello di cui alla Domus e dintorni c'era bisogno. Da buon supereroe, anche Nicolas Viola ha la sua maschera, mimata con le mani, certo, e che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica. Esibita per la terza volta in due settimane, dopo i sigilli di Salerno e di Udine in Coppa Italia. Terza rete stagionale, pesantissima. Perché il Cagliari ha battuto il Genoa ed è scappato dai bassifondi, abbandonando per la prima volta il terzetto di dannate della classifica. Alla fine, Viola è senza voce: «Significa che la partita è andata bene». Il modo migliore per prepararsi alla discussione della tesi sull'empatia, che domani gli regalerà la laurea in psicologia.

Continuità

Ancora una volta Ranieri se l'è portato in panchina, per poi consegnargli le chiavi della partita. E Viola, naturalmente, non ha deluso. In un calcio sempre più robotizzato, lui esalta con le giocate mancine di un numero 10 nell'anima, oltre che nella schiena. Stavolta Viola ci ha messo solo tre minuti per mettere la sua firma: assist di Oristanio, uno che parla la sua stessa lingua, controllo e staffilata con l'esterno sinistro, sul palo più lontano, imprendibile per Martinez. «Siamo felicissimi, abbiamo dato continuità alla partita col Frosinone giocando una grande gara. Quella di domenica scorsa è una di quelle sfide che possono dare la svolta. Ora ci aspettano altri impegni importanti. Siamo partiti con delle difficoltà, si vede la forza del gruppo».

Tutti insieme

E proprio Viola è diventato il simbolo di un gruppo che, nel momento di difficoltà, trova sempre un eroe diverso a cui aggrapparsi. Anche se poi lui, l'ex ultimo della fila, nel momento del bisogno trova sempre il modo di vestire i panni del protagonista. Leader riconosciuto, dall'allenatore e dai compagni. A partire dall'amico Lapadula, con cui ha festeggiato a parte la rete. «Il nostro segreto è dare sempre il massimo quando si hanno minuti a disposizione. Sono felice di quello che sto facendo, ho voglia di giocare e lo faccio vedere in allenamento. Il mister se ne sta accorgendo, continuerò a impegnarmi come sempre». E da buon leader, Viola ha già la testa al futuro. Bene la vittoria, la terza in una settimana, ma la missione-salvezza è appena cominciata. E per il Cagliari, all'orizzonte, c'è la sfida impossibile di sabato con la Juventus. Impossibile, ma non per super Viola: «La squadra ha fatto un salto di qualità, pensiamo però partita dopo partita, forti dell'esperienza maturata lo scorso anno e del difficile avvio di stagione. La Juventus? La affronteremo a visto aperto».

RIPRODUZIONE RISERVATA