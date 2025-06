Viola, una storia durata tre anni 

La bellezza di un gesto tecnico intelligente, di quei pugni chiusi levati verso i compagni. La carica potente di un leader, di quelli che vogliono esserci sempre, le parole giuste e i piedi educati. Benito Nicolas Viola, nato a Oppido Mamertina (65 chilometri da Reggio Calabria), 35 anni fa, a tutto questo ci ha messo sopra una laurea in Psicologia, sul tema – affascinante – del “ruolo dell’empatia nello sviluppo socio-emotivo”. A Cagliari arrivò nel luglio 2022, da Cagliari andrà via tre anni dopo, giorno più giorno meno. La storia finisce come tutte le storie, quelle sportive non fanno eccezione: il calciatore non fa parte del progetto ‘25-26, del nuovo Cagliari di Fabio Pisacane, l’allenatore passato dai successi con la Primavera alla prima squadra con l’etichetta di saper valorizzare il capitale “under” ben stampata sulle spalle. “Pisadog” comincia a sfoltire la rosa partendo dagli elementi più avanti con gli anni.

E Viola, senza alcun dubbio uno dei calciatori più divertenti degli ultimi anni passati da Cagliari, dovrà trovarsi una sistemazione. Non mancheranno le proposte al suo agente Giuseppe Bozzo, uno che ha fra le mani calciatori di caratura internazionale e allenatori di alto profilo. Per uno che sa “spaccare” le partite, che sa dare la scossa uscendo dalla panchina quando le gare sono in bilico, ci sarà sempre un club disposto a farlo giocare. Viola chiude la sua parentesi cagliaritana con 77 presenze, 11 reti, 10 assist e zero cartellini rossi, ma il suo apporto dentro lo spogliatoio, sul campo nei momenti di sbandamento, sui giovani e nel rapporto con gli allenatori, non è quantificabile, non ci sono numeri che possano dire quanto abbia pesato.

La storia

Dal gennaio 2017 all’estate 2021, vive a Benevento quattro stagioni esaltanti, dalla Serie A alla Serie B, 23 gol spalmati in 118 presenze, una vita in un club dove il calcio è vissuto con grande passione. Chiude la quarta stagione da svincolato e lo ingaggia il Bologna nell’ottobre 2021, il dt Sabatini lo propone al tecnico Mihajlovic ma Viola non andrà oltre 6 presenze in maglia rossoblù, zero gol e poco altro.

Lo ingaggia il Cagliari nell’estate 2022, un luglio torrido anche perché è arrivata poche settimane prima una dolorosa retrocessione. Firma un biennale, il 5 agosto segna il gol del successo sul Perugia in Coppa Italia, il 5 novembre realizza su rigore la prima rete in campionato sul prato del Südtirol. Sedici presenze, fra Liverani e Ranieri, fino alla finale di Bari e quella promozione pazzesca. Il 22 ottobre 2023 il primo gol in Serie A a Salerno, due settimane dopo si laurea a Roma. Il suo sarà un campionato altamente positivo con 5 reti, tutte di peso

Undici mesi fa, il rinnovo per un’altra stagione dopo aver lanciato segnali d’amore via social al Cagliari e a Cagliari. Nel campionato chiuso a Napoli il 23 maggio, Viola ha giocato 27 partite, con tre reti e il suo 10 con la fascia di capitano sempre a ridosso della punta. Il suo gesto di festa dopo un gol diventa una delle icone rossoblù, la sua rete all’Inter nel pirotecnico pareggio (2-2) di San Siro di tredici mesi fa, e il suo colpo di testa nel finale che poteva diventare il match point, restano fra i ricordi più belli che lascia ai tifosi. Un fiume di tatuaggi, un amore sconfinato per la maglia e la città, il sogno coronato di arrivare in Serie A condiviso col fratello, quel “mi sono sentito subito a casa” che dice tutto. Cagliari lo saluta con affetto.

