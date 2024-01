Viola, una prodezza a metà 

Una magia col piede sinistro, proprio come faceva Lui, una rete che ha riacceso le speranze e che Nicolas Viola ha dedicato a Gigi Riva. I due indici sollevati per indicare l'11, il numero del Mito che il Cagliari che portato sul petto, quasi sul cuore, per ricordare chi più di chiunque altro ha onorato ed esaltato questi colori. Un gol d'autore: «Era un'esultanza che avevo già deciso, per dedicarla a Gigi Riva e alla sua famiglia. Ci tenevo a omaggiarlo».

Che gol

Un gol che non è bastato a evitare la sconfitta e che è servito solo ad alimentare le speranze di una nuova impresa, una di quelle che hanno caratterizzato la stagione del Cagliari e che sarebbe stata perfetta in una serata da emozioni forti. Un gol non casuale: «Sapevo che Rodriguez mi avrebbe marcato stretto e che, superandolo, avrei potuto preparare il tiro proprio come avrei voluto. Una conclusione così era già pensata ed è andata bene». È andata meno bene al Cagliari, che si ritrova a piangere per una sconfitta casalinga che brucia e che è arrivata al termine di una settimana irreale. «Una settimana importante», sottolinea Viola, «che mi ha fatto capire tante cose su Riva. Ci sono state emozioni altalenanti, un'atmosfera magica. Siamo dispiaciuti per la sconfitta. Però dico anche che la prestazione c'è stata». Quella rete ha fatto sognare una nuova notte da ricordare: «Siamo abituati a rimontare partite impossibili, ma non sempre può andare bene».

Domus espugnata

E stavolta, contro il Torino, la rimonta è rimasta in canna. «Facciamo tesoro dei nostri errori e andiamo avanti», spiega Viola, che si porta a casa anche i complimenti di Juric, che ha rimarcato le sue prestazioni che ricordano quelle dei periodi migliori. Ma un ko alla Domus fa ancora più male, visto il mal di trasferta che il Cagliari non riesce a eliminare. «Perdere fa sempre male. In casa e fuori. In casa un po' di più perché qui abbiamo regalato grandi gioie al nostro pubblico>. Ma il numero 10 calabrese vuole vedere il mondo con gli occhiali rosa. «Quello della salvezza è un discorso lungo, viviamo partita per partita. Certo, sappiamo che dobbiamo fare punti anche in trasferta, ma sono certo che usciremo presto da questa situazione».

La strada giusta

Viola torna sulla gara. «Quando vai sotto 2-0 contro una squadra come il Torino non è mai facile. Quella seconda rete allo scadere del tempo non ci voleva. Loro sono una squadra molto fisica, ma da parte nostra c'è stata una reazione veemente e potevamo anche riacciuffarla». Resta il rammarico per un ko arrivato nella settimana più triste e i dubbi su un Cagliari che troppo spesso si sveglia solo dopo aver preso uno schiaffo: «Non so perché reagiamo solo dopo aver rischiato o aver subito una rete. Questo è uno dei nostri limiti. Ma parliamo di un limite mentale e il mister ci sta aiutando a crescere e superarlo. La nostra è una squadra giovane, con alcuni elementi di esperienza come me. E io vedo che le cose cambiano e ho la certezza che ne usciremo». A proposito di Ranieri, che lo ha fatto partire dalla panchina per farlo rifiatare: «Normale che ci sia un po' di stanchezza, ma io sono sempre a disposizione del mister e dei miei compagni».

RIPRODUZIONE RISERVATA