Viola: su Luvumbo sembrava rigore 

Più realista del re, Nicolas Viola. Che spazza via la delusione di chi storce la bocca per la vittoria mancata contro una diretta rivale come il Verona: «Rammarico? Non so, ma l'importante è aver fatto un punto che muove la classifica».

Pronto, dottore

Mai banale, Viola. L'ex Benevento, subentrato a inizio ripresa, racconta il momento del Cagliari: «Lo spirito era quello giusto, affrontavamo un Verona ostico, che ha dimostrato il suo valore anche contro le grandi. Abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo avuto un atteggiamento diverso nel secondo». Si tiene stretto il punto, il numero 10 rossoblù: «Volevamo vincere, ma c'è anche l'avversario». Un punto e avanti: «A questo punto della stagione contano esperienza e condizione fisica. C'è bisogno di tutti e mi dà fiducia vedere che chi subentra è sempre determinante, a conferma di avere un gruppo sano». La corsa per la salvezza continua, insomma: «Siamo in tanti a giocarcela. La situazione è difficile, ma ce la possiamo fare». Cerca di non sbilanciarsi troppo sulla trattenuta ai danni di Luvumbo: «Diciamo che quando un giocatore si sente tirare la maglia, poi è difficile riuscire a segnare...».

Ora l'Atalanta

Viola, però, ha già messo via la gara con l'Hellas e nel mirino ha sistemato il bersaglio grosso dell'Atalanta, in arrivo domenica ancora alla Domus: «Sappiamo di dover migliorare, in settimana vedremo col mister cosa abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più guardare il nome dell'avversario. Con l'Atalanta dobbiamo giocare da squadra che lotta per salvarsi, a viso aperto. Lo so, troveremo formazioni più difficili, ma se vogliamo salvarci, dobbiamo provare a vincere anche contro avversari di questo livello superiore». ( al.m. )

