Viola: «So che arriverà il mio momento» 

Tre partite di campionato guardate solo dalla panchina, senza neanche un minuto in campo. Eppure Nicolas Viola corre, incita i compagni, grida e si diverte. Sarà per la presenza di tanti giovanissimi che gli tolgono qualcuno dei 33 anni indicati dalla carta d'identità, sarà soprattutto che in questo Cagliari ha un ruolo preciso, che va al di là del minutaggio e delle presenze. «Ho un motto», spiega Viola, «dare il massimo e farmi trovare pronto per provare a mettere in difficoltà il mister al momento delle scelte. Per farlo, devo fare in allenamento quello che gli altri fanno in partita. E so bene che se in allenamento alzo il mio livello, alzo anche quello della squadra. Arriverà anche il mio momento» .

Questione di empatia

Fuori dal campo vede un traguardo importante, la laurea in Psicologia. A novembre discuterà la tesi incentrata sull'empatia, quella che si è creata con Ranieri. Non subito, perché all'arrivo del tecnico, Viola era ai margini della squadra, fermo per infortunio e con le valige pronte per andar via a gennaio. Poi la scintilla: «Il mister è molto silenzioso, ma quando parla si fa sentire. E anche quando non parla, basta guardarlo. Sa trasmettere in modo empatico la sua voglia e la sua tranquillità, la base per un rapporto solido che può continuare nel tempo. Ho il rispetto da parte dell'allenatore, io metto la voglia di far sempre bene: non posso che essere a disposizione di una persona così». Ecco perché quest'estate non ha mai pensato di andare via: «Venivo da un anno difficile, ma meraviglioso. In ritiro mi sono messo a lavorare per dimostrare il mio valore. Ora sto benissimo e ho la convinzione di potermi togliere tante soddisfazioni col Cagliari».

La testa del leader

Ieri si è divertito con i compagni, ma anche con gli avversari. Una sfida a distanza con Alcaraz, il portiere argentino del Carbonia, che gli ha neutralizzato un rigore (una rarità) e più volte ha chiuso la porta alle sue conclusioni. Tanto che quando il portiere è stato richiamato in panchina, Viola ha quasi protestato contro l'allenatore dei minerari Ollargiu: «Lascialo in campo!». Lì in mezzo è un punto di riferimento: «C'è l'età per tutti i momenti. Io ho quella per dare l'esempio ai più giovani, in campo e fuori. Quando poi gioco sento uno stimolo in più. Ma avere responsabilità è meraviglioso, vuol dire che sono un uomo fortunato».

L'impatto con la A

Alla vigilia dei playoff, Viola disse che il Cagliari sarebbe stato una mina vagante: «Potevamo dire la nostra senza avere i riflettori addosso. In Serie A sarà più difficile, perché questo è un campionato che non dà scampo, o sei pronto o sei fuori. Ma il vero Cagliari uscirà presto fuori, una squadra che non farà fatica a salvarsi. È solo questione di fiducia nei propri mezzi. Certo, ci mancano Lapadula, Mancosu, Rog, Desogus. Le prestazioni ci sono state, non c'è stato solo il risultato, ma arriverà presto». Magari già domenica con l'Udinese: «Una squadra molto fisica, la stiamo preparando bene, anche se mancano tanti compagni. Sono convinto che sia arrivato il momento di fare punti e non solo con l'Udinese. Ce la giocheremo a viso aperto con tutti, ogni partita per noi è fondamentale».

