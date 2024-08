Viola sì, Palomino e Mina chissà 

Nicolas Viola punta Cagliari-Como. Il centrocampista calabrese ieri ha ulteriormente aumentato i carichi di lavoro, procedendo con la tabella di marcia definita dallo staff per queste settimane. La sua prima convocazione stagionale, dopo aver saltato Carrarese e Roma, si avvicina sempre più e c'è ottimismo per lunedì (ore 18.30). Era invece già in panchina domenica scorsa José Luis Palomino, che prosegue nel suo percorso per raggiungere la forma ottimale (si allena da dieci giorni). Sia lui sia Yerry Mina ieri hanno svolto un lavoro parzialmente in gruppo, con integrazioni personalizzate. Per il colombiano sarà decisivo il weekend per capire se potrà essere convocato, mentre Nadir Zortea continua ad allenarsi a parte e per lui è più difficile il recupero. Oggi allenamento di nuovo al mattino ad Assemini.

Allo stadio

Sempre ieri, al termine della seduta, squadra, dirigenti e staff tecnico hanno partecipato a un incontro organizzato dall'Associazione Italiana Arbitri, col direttore di gara sardo Antonio Giua, per illustrare linee guida e novità regolamentari. Biglietti: per Cagliari-Como non lontana quota 16.000 spettatori, fra abbonati e tagliandi in vendita da martedì, si avvicina il tutto esaurito.