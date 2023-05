Viola: «Sentivamo di potercela fare» 

Una serata così, Nicolas Viola la sognava da tanto. Ancora in panchina, ma quando il numero 10 del Cagliari è stato chiamato da Ranieri, ha risposto immediatamente, prendendo la squadra per mano e indicando la via della rimonta. «Quando non giochi da tanto, entrare in un momento del genere non è certo facile. Ma non c'era tempo per pensare».

La scossa

Minuto 17 della ripresa, il Cagliari è sotto 2-0. Viola si toglie la tuta e sostituisce Mancosu, sistemandosi sulla trequarti. E accende la luce. «Ho pensato servisse una scossa. E allora ho cercato di motivare i miei compagni e mettere a disposizione la mia esperienza. Vorrei rivederla con calma, questa partita. Ma sabato ci aspetta un'altra sfida». Mezz'ora per dare un senso a una stagione fin qui in chiaroscuro, più scuro che chiaro a dire il vero: «Avevo pochi minuti per dimostrare il mio valore. Sono sempre stato presente con la testa, ero certo che il mio momento sarebbe arrivato. Sono felice per il mister e per i compagni, ma la partita più dura deve ancora arrivare». Ripensa all'intervallo: «C'era un'atmosfera particolare, ma negli occhi dei miei compagni ho visto qualcosa. Il mister ci ha ribadito l'importanza della partita ed è uscito uno spirito di rivalsa». Che ha ribaltato la serata: «Una vittoria così è importante. Loro sono una delle squadre più complete della B, ma vincere ci fa capire quanto possiamo ancora migliorare. Onore a loro per quanto hanno fatto, ma averla ribaltata ci dà forza per il ritorno. Sul 2-2 dovevamo sfruttare il momento, non accontentarci. Sentivamo di poterla vincere e l'abbiamo vinta». ( al.m. )

