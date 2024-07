Viola pronto a riprendersi il Cagliari 

Basta un click. Il prossimo selfie su Instagram, Nicolas Viola, potrebbe farlo da Asseminello insieme al capitano Pavoletti. L’accordo con il Cagliari per il rinnovo del contratto (una stagione più una in base a determinati parametri) è stato raggiunto da qualche giorno e la cessione in prestito dello sloveno Prelec all’Austria Vienna libera automaticamente un posto nei bilanci rossoblù accelerando così il suo ritorno, per quanto le due operazioni siano slegate tra loro, sia dal punto di vista burocratico che tecnico o tattico. Probabilmente oggi l'annuncio più atteso dell’estate. Di fatto, un rinforzo per Davide Nicola che potrà contare sull’esperienza e sulla qualità del fantasista calabrese, tra l’altro capocannoniere della squadra con cinque reti lo scorso torneo pur non essendo un attaccante (da solo ha segnato più di Petagna e Shomurodov messi in insieme).

Il braccio di ferro

Viola chiedeva due anni di contratto (come gli offriva, tra gli altri, il Pisa di Inzaghi), il Cagliari non era disposto a concedergliene più di uno considerata l’età (spegnerà trentacinque candeline fra tre mesi). Il braccio di ferro si è chiuso, dunque, con un compromesso che, in fondo, accontenta entrambi considerato che nessuno dei due sembra poter più fare a meno dell’altro. Al di là dell’aspetto economico, sul quale si basa ogni trattativa, ma che non è stato quello primario in questo caso, evidentemente. La voglia di Viola di restare a Cagliari a tutti i costi ha fatto la differenza. Nonostante potesse puntare a ottimizzare la scorsa stagione, magari in B, con un contratto più ricco e, soprattutto, più lungo, ha fatto una scelta di vita rinunciando a parecchi soldi e rimettendosi in questo modo in discussione (gli obiettivi per far scattare il rinnovo automatico sino al 2026 sono abbastanza raggiungibili, ma non scontati).

In questi due anni Viola ha stretto un legame forte con la squadra e con la città, dove ha scelto di trattenersi anche per le vacanze una volta rientrato dal viaggio a New York. Sperando di allungare il contratto, scaduto nel frattempo, il 30 giugno. Così è stato. Per la felicità sua e del Cagliari che rimette uno dei leader più influenti al centro dello spogliatoio e uno dei giocatori più tecnici nel cuore del campo. Manca solo l’annuncio ufficiale, potrebbe arrivare tra oggi e domani. Al massimo, all’inizio della settimana prossima.

Filo diretto con la Dea

E sono ore decisive anche per Piccoli e Zortea, rientrati all’Atalanta dopo i prestiti al Lecce e al Frosinone. Il nodo da sciogliere per l’attaccante è il tipo di opzione per il riscatto, diritto od obbligo, e di conseguenza l’entità del prestito oneroso iniziale. Sarà un trasferimento a titolo definitivo per l’esterno sul quale ci sarebbero anche altre squadre. Lui, però, ha comunicato sia al club bergamasco sia all’agente di aver già scelto il Cagliari con cui, tra l’altro, ha già definito il suo ingaggio per i prossimi quattro anni. Al “Crai Sport Center” di Assemini è già pronta, per lui e per Piccoli, una stanza con vista verso la Serie A.

