Viola, Palomino e Mina ci sono 

Il Cagliari è pronto a ricevere un nuovo bagno di folla alla Domus, dove ieri ha svolto l'allenamento. Come già avvenuto sia prima della Carrarese che prima della Roma, Davide Nicola ha portato la squadra allo stadio a due giorni dalla partita: un modo anche per permettere ai nuovi di prendere confidenza con la propria “casa”. Per Cagliari-Como ci si avvicina al tutto esaurito: al momento sono 16.150 le presenze certe, la capienza massima è 16.416 posti settore ospiti incluso. Dopo i 15.870 spettatori in Coppa Italia e i 16.261 alla prima di campionato si punta ad aumentare ulteriormente il numero di tifosi, che già hanno risposto presente con l’acquisto di 13.500 abbonamenti: biglietti andati a ruba fin dai 1.500 venduti all'apertura martedì.

Dal campo

Alla Domus, alla presenza di Tommaso Giulini, Nicola si è soffermato sulla tattica e ha guidato tutto il gruppo escluso Nadir Zortea, unico indisponibile domani. Intera seduta coi compagni anche per Nicolas Viola, che salvo sorprese sarà convocato a differenza dei precedenti impegni ufficiali. Presenti inoltre gli altri due giocatori valutati in settimana, José Luis Palomino e Yerry Mina, fra gli ultimi a uscire dal campo e a loro volta arruolabili. Oggi rifinitura al mattino.

