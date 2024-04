Viola lo aveva previsto 

Il colpo di testa non è proprio la sua specialità. E i suoi 180 centimetri lo facevano sembrare quasi un nano in mezzo ai 190 centimetri di Djimsiti e i 185 di Toloi. Ma quando Luvumbo, al 43' della ripresa, ha messo quella palla lì nel mezzo, Nicolas Viola ha sfruttato altezza, rapidità, scelta di tempo e furbizia, colpendo proprio di testa e mandandola lì dove neanche i 191 centimetri di Carnesecchi, ultimo gigante uccellato, potevano arrivare. Ed è gioia estrema, per una Domus esplosa nel vedere il pallone in rete. Viola ha alzato la testa, sommerso dai compagni, quelli che erano in campo e quelli che sono scattati dalla panchina. Perché la quarta rete stagionale non gli vale soltanto la vetta della classifica cannonieri di casa Cagliari, in condominio con Luvumbo e Pavoletti. Quel gol ha infatti regalato una vittoria che può spingere la barchetta rossoblù fuori dalla tempesta, a qualche colpo di remo dal porto. Il numero 10, però, controlla l'euforia: «La classifica adesso diventa bellissima, ma sappiamo che ancora non è finita».

Fino all'ultimo

La quarta rete è ancora una volta pesantissima. Come e più di quelle realizzate a Salerno e contro il Genoa. Ancora una volta nel finale, in quei minuti che il Cagliari sa sfruttare come nessuno. «Ci credevamo dall'inizio, è arrivato questo gol che è una liberazione per tutti: sono tre punti fondamentali». Una settimana fa, dopo l'1-1 col Verona, aveva quasi lanciato il suo presagio: «Per salvarci servono punti anche con le grandi». E lui è stato il primo a crederci, con la gara sembra avviata verso la fine e chi subentra è destinato al più classico dei “senza voto”. Ma Viola tutto è fuorché banale. Ed ecco il guizzo che regala uno scalpo prestigioso. «Dovevamo vincere con qualche big», ribadisce, con i tre punti portati via all'euro-Atalanta. «Sappiamo che per salvarci bisogna fare dei risultati importanti e questo per noi è meraviglioso. Ora festeggiamo, ma poi pensiamo alla partita con l'Inter».

A testa alta

I leader, si sa, sono così. La vittoria più importante è sempre la prossima. E Viola, di questo Cagliari, è il leader riconosciuto. Ma di certo, quando il suo numero 10 gira per il prato verde, qualcosa può sempre succedere e Ranieri lo sa bene. Non per nulla ha trasformato un giocatore che sembrava destinato alla partenza la scorsa estate in un trascinatore. Che così racconta la rete che ha cambiato i colori del cielo sopra la Domus: «Ho visto Djimsiti che attaccava il primo palo, mi sono sfilato dietro e Luvumbo ha messo una gran palla. Ho cercato di spizzarla, è andata bene. Ranieri mi ha messo davanti e devo fare gol e assist. Questo è importantissimo». Sommerso dai compagni, Viola ha lasciato da una parte la maschera e ha festeggiato col pollice sotto il mento a tener ben su la testa. La spiegazione è pronta: «Nei momenti di difficoltà abbiamo abbassato la testa, invece ogni tanto bisogna alzarla. Per la salvezza ci stiamo avvicinando, ma finché non ci sarà l'aritmetica continueremo a macinare».