Viola Ledda racconta Emma Pucci «Questa è la forza delle nostre donne» 

Un padre orco che la tirava per i capelli giurandole che l’avrebbe ammazzata come un coniglio; le braccia quasi paralizzate per le frustate con la zirogna. Una, due, tre, sulla nuca, sino a farla svenire. E poi il nuovo inferno, con il marito carabiniere che la picchiava pure lui. Fosse nata al giorno d’oggi, di Emma Pucci avrebbero parlato come simbolo di resilienza, un termine che probabilmente 90 anni fa se esisteva neanche si conosceva.

Il coraggio

Così come non esistevano leggi apposite, il numero antiviolenza e gli sportelli d’ascolto dedicati alle donne vittime di violenza; come lei, nata a Isili, nel 1934, che a 7 anni si è tutelata da sola, andando via dal suo paese e bussando alla porta delle suore di Cagliari. Era una bambina, scappava dalle botte, dai giudizi e dai pregiudizi; la pietra dello scandalo, con quella passione per la fisarmonica e la sua determinazione nel non rinunciare a essere ciò che era. Una piccola donna troppo libera per piegarsi alle botte e alle catene invisibili dell'anima, che hanno tentato di metterle in tanti.

A Roma

Era forte e bella come una diva, con i capelli acconciati alla Alida Valli, ed è bella e forte anche ora che si avvicina ai 91 anni. Nonostante due ictus l'abbiano costretta su una sedia a rotelle e le hanno portato via anche la vista, sorride, perché sa che tra qualche giorno la sua storia verrà proiettata in Senato, su iniziativa della senatrice Sabrina Licheri, che l'ha fortemente voluta inserire tra gli appuntamenti di sensibilizzazione contro la violenza di genere. E sarà lì, in prima fila, mercoledì alle 11, con la sua testimonianza di forza, coraggio, passione e determinazione, che sicuramente faranno di lei un esempio anche nella Capitale. Altrettanto fortemente l'ha voluta Benito Urgu, che qualche anno fa ha deciso di concentrare la vita di questa donna straordinaria in un documentario affidato alla regista sassarese Viola Ledda. Lui, che di solito fa ridere tutti, diventa serissimo quando parla di Emma e quasi si commuove.

L’attore

«Emma Pucci è una donna meravigliosa, che spero possa essere d'esempio a chi ancora purtroppo subisce in silenzio. Emma ci deve ricordare ogni santo giorno che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo e che nessuno ha il diritto di decidere per noi», dice con tono risoluto. «È tristissimo e preoccupante sapere che a distanza di tanti anni il cervello di troppi uomini non è cambiato, per questo il consiglio che mi sento di dare da padre e nonno è di scappare alla prima imposizione. Come ha fatto Emma».

Il lavoro

Quaranta minuti di documentario magistralmente cuciti dalla giovane regista Viola Ledda, che quando racconta di Emma lo fa con una passione così grande che sembra quasi conoscerla davvero. E vederla con i suoi lineamenti perfetti e la fisarmonica che poi è in un certo senso il simbolo della ribellione e poi del riscatto e della rivincita nei confronti di una vita poco gentile e una mentalità troppo stretta per lei e ogni altra donna. «Sono molto orgogliosa del risultato, perché non c'è pietismo né vittimismo. Emma è incredibile, non si piange mai addosso e pur nella tragicità della storia c'è un messaggio di speranza e di forza. Come dire “Se ce l'ho fatta io possono farcela tutte le donne”», spiega Viola. «Lei che è scappata prima dal padre e poi dal marito violento e ha tirato su tre figli senza niente, facendoli laureare e realizzare. È un documentario che spinge alla ribellione, all'essere te stessa e ad affermare ciò che sei anche se il mondo ti va contro». Un messaggio che a pochi giorni dalle celebrazioni per la Giornata contro la violenza sulle donne diventa ancora più forte. «Emma dice nel documentario che i tempi non sono più di tanto cambiati, e ha ragione, su di noi pesa tutt'ora tantissimo il giudizio, soprattutto se sei una donna che fa valere la tua essenza e le tue priorità, così come faceva lei». Una testimonianza vivente che vale più di tanti slogan infarciti di retorica e forse poca concretezza. Lei, Emma, che come colpa aveva la bellezza e la passione per la fisarmonica in un tempo in cui la musica era roba da maschi: è diventata docente al Conservatorio di Cagliari.

