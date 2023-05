Viola: la strada è giusta  

Quasi cinque mesi fuori, tra infortuni, possibili cessioni al mercato di gennaio e scelte tecniche. Venerdì scorso, però, Nicolas Viola ha ritrovato il campo. Perché sono belle le parole di Ranieri che lo ha definito il vero leader dello spogliatoio, ma un giocatore, specie uno come lui, si sente realizzato solo quando può parlare in partita. Ieri, a Oristano, Viola ha potuto mettersi alla prova per tutti i 90 minuti. «Fondamentali per mettere forza nelle gambe in vista di questo finale da battaglia».

Viola c'è

Un leader, Viola. E anche ieri, in una partitella amichevole, non ha mai fatto mancare la sua presenza, col sinistro fatato e con la voce. Mettendo anche una ciliegina sulla torta con la rete del 5-0, uno slalom tra gli avversari saltati come birilli, il portiere messo a sedere e la palla infilata in rete. Ma contro la Tharros, per il play e per il Cagliari, contava altro: «Era una partita importante dal punto di vista fisico contro una squadra che si è impegnata al massimo. Ci siamo divertiti, abbiamo trovato un'ospitalità bellissima. Siamo contenti per aver messo i 90 minuti nelle gambe, noi che abbiamo giocato meno, e siamo pronti per questo finale di battaglia». La testa è già al Palermo, il Cagliari non si accontenta: «Dobbiamo arrivare ai playoff nel modo migliore. Queste partite ci aiutano a tenere il ritmo alto e con il Palermo sappiamo che sarà una partita tosta, ma vogliamo arrivare il più in alto possibile».

Grazie Oristano

Anche ieri i tifosi hanno fatto sentire la loro presenza, una passione da trasformare in energia: «C'è una bellissima sinergia coi tifosi, sentiamo il loro entusiasmo e siamo felici del percorso fatto fin qui. Ora inizia un momento particolare in cui c'è bisogno di tutti quanti». Per questo serve a poco guardare al passato, ripensare alla sfida di un girone fa che costò la panchina a Liverani: «Quando cambia l'allenatore cambiano tante cose, però preferisco concentrarmi sul presente, ci giochiamo tanto. Abbiamo capito quali sono i nostri limiti, ci abbiamo lavorato e ora ci concentriamo su un finale per noi fondamentale».