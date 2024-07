Viola in campo, oggi gli altri tre 

Nicolas Viola non ha tempo da perdere. E così, dopo la firma sul rinnovo del contratto, da ieri si è buttato nella mischia, in campo fino all'ultimo secondo della doppia seduta, comprese le prove di tattica del pomeriggio, con una temperatura che ricordava quella di una friggitrice ad aria. Oggi, ad Asseminello, dovrebbe esserci invece la prima volta di Nadir Zortea, Micheal Adopo e Roberto Piccoli, il tris prelevato dall'Atalanta e sbarcato ieri notte a Elmas. «Sono molto contento di essere qui e di venire in questa terra, ringrazio i tifosi che ci hanno aspettato per salutarci» il saluto di Zortea appena arrivato.

Principe Nicolas

Una chiacchierata con Davide Nicola, la rassicurazione sulle sue condizioni, dopo gli allenamenti continui di questi giorni in attesa della chiamata del Cagliari. E Viola è subito tornato al centro del villaggio, leggasi centrocampo, a fare quello che ha sempre fatto. Nicola lo ha studiato e lo ha posizionato a guidare il reparto, un po' play e un po' trequartista, lasciandolo libero di pennellare col mancino. Lui, Viola, non ha battuto ciglio, con l'obiettivo di prendersi i suoi spazi.

Tris dalla Dea

Ieri mattina spazio alle visite mediche, con Ibrahim Sulemana controllato a “La Madonnina” di Milano, mentre a Villa Stuart sono arrivati i rossoblù in pectore Zortea, Adopo e Piccoli. Il primo, 25 anni, è l'esterno scelto per sostituire Nandez, con l'approvazione di Nicola, che lo ha allenato a Salerno.

Lo scorso anno al Frosinone (14 presenze, una rete e ben cinque assist), Zortea arriva a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro e con un contratto fino al 2028. Adopo era un pallino del ds Bonato, che già lo scorso anno aveva provato a prelevarlo dal Torino. Classe 2000, francese, arriva in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù per 4 milioni. Mette a disposizione qualità e i 187 centimetri d'altezza per prendersi quello spazio che a Bergamo era quasi impossibile trovare. Infine Piccoli va a coprire uno dei buchi creati in attacco dalle uscite di Petagna, Shomurodov, Oristanio, Gaetano e Mancosu.

Punta centrale di fisico, 23 anni e la voglia di dimostrare le sue qualità, già messe in evidenza in Serie A anche con Spezia, Genoa, Verona e Lecce, per un totale di 97 presenze e 13 reti. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. I tre sono sbarcati ieri sera a Elmas col volo Ita atterrato intorno alla mezzanotte.

Sempre insieme, in mattinata, avevano svolto le visite mediche a Villa Stuart e oggi dovrebbero firmare i rispettivi contratti col Cagliari (che si accolla gli stipendi anche dei due in prestito) per poi mettersi a disposizione di Nicola.

Dal campo

Intanto al Crai Sport Center si continua a lavorare. Nicola è un vero martello nella ricerca della giusta identità della squadra. Oggi altra doppia seduta, come anche domani. E domani la squadra, in serata, lascerà il ritiro per trasferirsi a Costa Rei dove, dalle 21, verrà presentata ai tifosi in Piazza Colombo. Venerdì, la prima fase del ritiro si chiuderà con l'amichevole a porte aperte con la Primavera, in programma alle 17.

