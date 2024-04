Viola illumina anche San Siro 

A San Siro Nicolas Viola ha rispolverato il festeggiamento con la maschera da supereroe. E supereroe lo è davvero il numero 10 del Cagliari, che contro l'Inter ha trovato la sua quinta rete stagionale, sempre da subentrato, la seconda consecutiva. Permettendosi anche il lusso di mangiarsi le mani per aver sfiorato una doppietta che lo avrebbe proiettato da eroe Marvel a semidivinità. «Sono felicissimo per il gol, peccato per la seconda occasione... Sono arrivato in corsa e non sono riuscito a indirizzarla».

Trascinatore

In campo, insieme a Lapadula, dopo il 2-1 nerazzurro. Viola, ancora una volta, ha colpito: dall'italo-peruviano ha prima ricevuto l'assist, con braccio galeotto, per il 2-2 e poi la palla che, con un pizzico di precisione in più, avrebbe regalato al Cagliari una vittoria da strapparsi le vesti. «Forse all'ultimo potevamo trovare il colpaccio ma va bene così, prepariamoci a venerdì che c'è la Juventus». Viola celebra un pareggio su cui in pochi, alla vigilia, avrebbero scommesso (la Snai, per dire, dava il pari a 7.50): «Sono punti fondamentali arrivati con le big, che era una difficoltà di questo campionato: adesso ci stiamo riuscendo e ci dà forza e morale per affrontare le successive. La crescita è la mia prerogativa: più si cresce meglio è». A 34 anni, Viola ha eguagliato il suo record personale di reti in A (5, come a Benevento nel 2020-21), ma con ancora sei giornate da giocare. Lui, nuovo cannoniere assoluto del Cagliari, è pronto a lasciare ancora il segno, magari ancora partendo dalla panchina: «È un fattore determinante quello che chiunque giochi lo faccia al massimo delle sue possibilità, riuscendo pure a esprimersi. A volte dare il 100% non basta: bisogna anche esprimersi al meglio. Io mi sento un titolare, poi se lo faccio per dieci minuti cerco di fare il mio: un professionista deve comportarsi così».

