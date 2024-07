Viola il grande dilemma del Cagliari 

Il rinnovo del contratto sembrava scontato, è scaduto nel silenzio assordante. E tra cinque giorni inizia il ritiro. Il paradosso di Nicolas Viola, uno dei leader dello spogliatoio, spesso decisivo nell’ultimo campionato, persino capocannoniere con cinque reti (ha segnato più di Petagna e Shomurodov insieme), ma svincolato dalla mezzanotte di domenica e ancora in bilico tra un nuovo accordo con il Cagliari e un addio che saprebbe di clamoroso, a dir poco. Per come si sono evoluti questi suoi due anni in rossoblù, per il legame che ha stretto con la città e con l’ambiente in generale e, allo stesso tempo, per l’importanza che ha avuto negli equilibri della squadra, sia dentro che fuori dal campo.

Il triplo nodo

Il grande dilemma. Con un triplo nodo: economico, anagrafico e squisitamente tecnico. Sul primo sia il Cagliari sia il fantasista calabrese sembrano essere abbastanza in sintonia, si andrebbe - nel caso - verso la conferma dell’ingaggio (400mila euro o giù di lì). Pesano semmai i 35 anni che Viola andrebbe a compiere fra tre mesi e la durata quindi dell’eventuale nuovo contratto. Lui punta a un biennale (quello che gli garantirebbe, per esempio, il Pisa e non solo in B), il presidente Giulini e il ds Bonato preferirebbero fermarsi a una stagione per poi magari darsi appuntamento il prossimo giugno e fare di nuovo il punto. Ed è proprio questo il nodo più difficile da sciogliere, che oltre ad aver smorzato l’entusiasmo iniziale, rischia di far saltare il banco. C’è poi un terzo aspetto, tutt’altro che marginale. Al di là del passato, dell’impatto emozionale e del carisma, quanto realmente sono propedeutiche al gioco di Nicola le sue caratteristiche? L’ultima parola potrebbe così spettare al nuovo allenatore. Non è escluso nemmeno che ci possa essere un confronto tattico tra i due (se già non c’è stato), magari proprio a ridosso del raduno, fissato per lunedì ad Asseminello.

Segnali occulti

Un’attesa surreale che maschera - probabilmente - un’estenuante partita a scacchi con mosse e contromosse ufficiali e segnali occulti più o meno diretti, da una parte e dall’altra. Intanto il giocatore, che dopo un viaggio a New York, ha scelto di proseguire le vacanze a Cagliari, si è trattenuto anche dopo il matrimonio di Pavoletti (lui e Deiola erano gli unici presenti alle nozze del capitano, tra i compagni attuali). Da buon professionista, Viola non vuole certo perdere il ritmo e si sta allenando in una palestra messa a disposizione dal Cus con un coach personale. E non perde occasione per mostrare stato e luogo su Instagram con selfie dai quali, il più delle volte, emergono i particolari rossoblù. Come se volesse condividere il suo chiodo fisso e tenere a distanza le tentazioni.

Dal canto suo, la società non si è sbilanciata pubblicamente. Si è limitata a ringraziare e salutare Mancosu e Aresti che erano nella stessa situazione contrattuale di Viola. Lasciandogli, di fatto, la porta socchiusa. La sensazione è che non possano fare a meno l’uno dell’altro. Il fatto che Viola sia in città, poi, potrebbe far sbloccare l’impasse da un momento all’altro, se davvero è questa l’intenzione di entrambi.

RIPRODUZIONE RISERVATA