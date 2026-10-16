Viola il divieto di avvicinarsi alla casa dell’ex 

Si è avvicinato all’abitazione della sua ex compagna a Pabillonis, nonostante avesse l’obbligo di stare ad almeno 400 metri di distanza. A sorprenderlo sono stati i carabinieri della stazione, coordinati dal luogotenente Gianluca Suriano. I militari hanno intercettato l’uomo nei pressi della casa della donna. Per questo motivo è stato arrestato, considerato che ha disatteso l’ordinanza del giudice di divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo ha tentato inutilmente di nascondersi alla vista dei carabinieri.L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Cagliari. Nei prossimi giorni sarà deciso se aggravare o meno l’attuale misura di prevenzione. Continua dunque l’opera per la legalità con il controllo del territorio nel comune di Pabillonis da parte dei militari della stazione. Di recente gli stessi carabinieri hanno scoperto nelle campagne una coltivazione illegale di canapa indiana.

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