Viola: gioco sempre per vincere 

Crede nel lavoro. Elogia il ritiro, scende in campo per vincere, sempre. Che giochi un minuto, venti o dall’inizio. Ancorato a una sicurezza che non è mai presunzione ma è figlia del pensare positivo: «Il Cagliari non doveva dimostrare niente a nessuno, a Parma siamo scesi in campo convinti di aver lavorato bene». Se quella del “Tardini” è stata la svolta, lo sapremo presto. E ora la Juve: «Andiamo a giocarcela, la voglia di vincere c’è».

Nicolas Viola, anni 34, professione rifinitore, fisicità dirompente, sguardo che ti affetta, il tono radiofonico, laureato in Psicologia, dal 2 luglio 2022 a Cagliari con rinnovo trionfale due mesi e mezzo fa. Nello studio di Radiolina – live anche su Videolina – ospite di Gaggini, Masu e Caruso, promette: «Faremo un grande campionato». Il Cagliari è casa, per lui che arriva da Oppido Mamertina, piccolo paese della Calabria, «luogo chiuso, ecco perché viaggio molto e mi piace aprirmi a nuove conoscenze». Impossibile non cominciare dalla fine: «La partita di Parma ci ha dato tanto, il mister ci fa stare sul pezzo e tutto questo mi fa ben sperare per il futuro, la nostra identità sta uscendo alla grande». Abituato a subentrare, che cosa si prova? «Ogni giorno nella mia testa parto titolare, la gara me la preparo mentalmente, se devo entrare subito, un minuto o venti minuti, per me è lo stesso».

Tormentoni

Abbiamo passato un’estate a parlare di Gaetano e Viola. Il primo è arrivato in volata, mentre lui, l’uomo dei gol pesanti, preparava il rientro: «Mi davano un giorno a Cagliari, uno a Pisa, io non ho mai lasciato l’appartamento, ero sereno, mi stavo allenando, non è la stessa cosa farlo da solo ma cercavo di farmi trovare pronto, in condizione. Quando ho firmato, per me era come se fossi rimasto sempre qui». La carriera: «Mai pensato in quei giorni di dover chiudere la mia avventura calcistica, c’erano delle offerte interessanti, ma io ho aspettato il Cagliari».

Arriva la domenica più sentita dai tifosi, quella della sfida alla Juventus. «Non è una partita come le altre. Se pensiamo all’impresa? Si lavora giorno per giorno, ma si gioca sempre per vincere, per fare bene. La voglia c’è sempre, lo sapete, dobbiamo dare continuità alla prestazione di Parma». Juve-Cagliari e quella prima volta di Viola: «Sì, l’anno scorso, la mia prima da capitano e da titolare con Ranieri, venivo dalla laurea, era un momento magico. Ripeto, andiamo a Torino con umiltà, con coraggio, ma con la testa di chi va lì per giocarsela. Come festeggerei in caso di gol? La mia esultanza la conoscete, non vedo l’ora di rifarla».

Da Parma a Torino

Il ritiro: «Anche il Genoa e il Monza ci vanno, abbiamo lanciato la moda», sussurra con un sorriso, «la società era stata chiara, dovevamo continuare un percorso, ritrovarci, è stato un modo per trascorrere del tempo insieme. E ha funzionato». La settimana che ha preceduto l’ultima trasferta… «Cosa ci siamo chiesti? Non ho pensato a cosa sarebbe successo se fosse andata male, penso sempre positivo, ero sicuro che la prestazione sarebbe arrivata, ho visto tutta la squadra in forma. Ma dietro certe partite c’è un grande lavoro, si cura l’aspetto mentale e fisico, sapevo che sarebbe arrivata una reazione importante». L’allenatore: «La squadra è dalla sua parte. Con l’Empoli senza dubbio potevamo fare molto di più, nelle altre ci abbiamo provato. Dopo Parma dovremo avere questo tipo di approccio». E ora all’Allianz: «Non si dovrà cominciare battuti. A Torino partiamo dall’atteggiamento. Giocheremo in uno stadio bellissimo, contro una squadra che ha vinto tutto, non vedo l’ora di esserci».

RIPRODUZIONE RISERVATA