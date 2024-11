Viola-Gaetano, c’è posto per uno solo 

La qualità è il sale del calcio. «Io stravedo per i giocatori di qualità e non rinuncio a schierarne il più possibile se c’è da parte di tutti uno spirito di sacrificio», ripete spesso Davide Nicola, che alla prima occasione, venerdì scorso nel match col Bologna, ha alzato il livello qualitativo del Cagliari sino all’ultima tacchetta per provare a spaventare l’avversario, come poi ha spiegato in sala stampa finita la partita. E se gli effetti in fase offensiva non sono stati quelli sperati, nell’interdizione è addirittura venuto meno quell’equilibrio che, se non altro, aveva consentito sin qui alla squadra di attutire il colpo anche nei momenti di maggiore difficoltà. Esperimento non riuscito, insomma. Non è escluso che venga ripetuto in situazioni più contingenti, magari più esasperate. Ora servono certezze, lunedì sera contro la Lazio più che mai. E se nel cuore del campo, Marin e Prati potrebbero cedere entrambi il testimone (a Makoumbou e Adopo), sulla trequarti, invece, si riaccende il ballottaggio tra Viola e Gaetano. Con probabile staffetta a gara in corso.

La tenuta di Gaetano

Meno voli pindarici e più coerenza, così Nicola sta provando a richiudere il cerchio dopo gli spifferi inevitabilmente creati dalle ultime due sconfitte. Viola o Gaetano siamo lì, il tecnico rossoblù sa bene che chiunque scelga tra i due nell’undici iniziale, casca in piedi. Cerca, tuttavia, il valore aggiunto strategico, che può fare la differenza. Anche perché dal punto di vista atletico Gaetano e Viola sembrano ormai alla pari. In campo per 73’ minuti col Bologna, l’ex Napoli è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle nella partita con la quale, tra l’altro, si era preso subito il Cagliari appena sbarcato nell’Isola, la passata stagione. Il suo ingaggio allo scadere del mercato di gennaio. L’esordio all’Olimpico contro la Roma nel finale, quello dal primo minuto cinque giorni dopo alla Domus con i biancocelesti appunto segnando il gol della bandiera e rendendo così l’1-3 finale meno amaro (anche se proprio quel giorno ci furono poi le dimissioni di Ranieri dentro lo spogliatoio, respinte dalla squadra). In questo campionato, ha avuto un impatto meno esplosivo e certo non in linea con il tormentone che ha contraddistinto il mercato del Cagliari in estate. Cercava probabilmente una condizione atletica ottimale e ora che la sta finalmente trovando può e vuole lasciare il segno.

L’importanza di Viola

L’altra faccia della concorrenza, quella più fastidiosa. Perché è giusto che Gaetano giochi il più possibile, ma il Cagliari può fare a meno di Viola?, soprattutto in una fase così delicata della stagione? Nicola sta valutando i pro e i contro in modo quasi chirurgico in questi giorni e il fatto che possa contare su entrambi nel corso del match lo rassicura. Anche il fantasista calabrese ha un gol alla Lazio nel curriculum, nella stagione 2020-21, con la maglia del Benevento. Decisivo nella svolta rossoblù nelle gare con Parma, Juventus e Torino, è rimasto in panchina a Udine, ci ha provato senza, però, riuscirci col Bologna. Con lui in campo c’era anche Gaetano, quattro giorni fa. Dopodomani a Roma, invece, c’è posto per uno solo.

