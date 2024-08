Viola eroe mancato (per pochi centimetri) 

Poteva diventare di nuovo l'eroe allo scadere, come avvenuto in più circostanze in questi due anni in rossoblù, e nel giorno del grande rientro. Invece Nicolas Viola ha dato troppa forza al suo sinistro all'89', su un rimpallo che l'aveva liberato solo davanti a Falcone, e il tiro è finito sulla traversa, negando l'1-1. L'amarezza per l'occasione sprecata è inevitabile, visto oltretutto che il Cagliari non ne ha costruite altre nei 7' di recupero. Ed è una stranezza che non sia riuscito a concretizzare, lui che è diventato famoso per essere l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto.

Il ritorno

Se aver sciupato la palla dell'1-1 è il lato negativo della partita di Viola, quello positivo è indubbiamente il suo rientro in campo. Mezz'ora recupero incluso, subentrando al 68' a Deiola, in cui ha cercato di prendersi la squadra sulle spalle per costruire lui le occasioni. Dopo dieci giorni di allenamenti con il gruppo ha trovato i primi minuti stagionali, dato che col Como era rimasto tutta la partita in panchina. Ora per Nicola è una risorsa in più, assieme a Gaetano che deve ancora debuttare, e il numero 10 potrà sfruttare la sosta per migliorare ancora la condizione. ( r.sp. )

RIPRODUZIONE RISERVATA