Viola è pronto a riprendere posto 

Tre partite da titolare (e capitano) e sette punti, con tanto di comparsa nel tabellino dei marcatori col Torino. A Udine Nicolas Viola è rimasto per novanta minuti in panchina, come finora era avvenuto solo nelle gare col Como e con il Napoli. E il Cagliari è rimasto al buio, tornando a casa con la quarta sconfitta stagionale. Novanta minuti a guardare posson bastare. Ecco perché Davide Nicola è pronto a rilanciarlo dal primo minuto nella gara di domani alla Domus contro il Bologna.

Chi si rivede

Una gara speciale, per Viola. Che a Bologna ha vissuto forse l’anno più complicato della sua carriera. Scaduto il contratto e chiusa la lunga storia col Benevento, l’attuale numero 10 rossoblù resta a terra. E solo a ottobre arriva la chiamata degli emiliani, ritrovatisi in emergenza per gli infortuni di Kingsley e Schouten. Stagione 2021-22, Viola arriva e si mette subito a disposizione di Sinisa Mihajlovic: «Posso dare il mio contributo dappertutto a centrocampo», le sue prime parole. Il tecnico se lo segna, ma di quel contributo fa a meno. L’esordio sono i 3’ finali, dopo un mese, contro il Venezia. Poi tanta panchina, una sola apparizione nella formazione iniziale (contro il Napoli, a metà gennaio) e, a fine stagione, un totale di sei presenze, 99 minuti in campo e neanche lo straccio di un gol o un assist. Eppure Viola non si abbatte e, a distanza di anni, ricorda con serenità quell’esperienza, che «mi ha fatto crescere come uomo e calciatore».

La nuova vita

Proprio dopo aver toccato il fondo a Bologna, Viola ha trovato i colori rossoblù giusti, quelli del Cagliari, per riscoprire una nuova fase della sua carriera. Voluto da Fabio Liverani, trasformato in leader da Claudio Ranieri. «Il padrone dello spogliatoio? E’ Viola», disse il tecnico romano, quando il centrocampista non giocava mai, facendo pensare a un contentino per il giocatore. E invece Viola era davvero il leader spirituale della squadra, prima nello spogliatoio e poi anche in campo. Dove ha dimostrato tutta la sua classe anche in Serie A, diventando decisivo, lo scorso anno, nella rincorsa alla salvezza, non solo con i 5 gol che, in una stagione avara per i bomber, lo hanno reso il capocannoniere rossoblù.

Ancora tu

Scaduto il contratto, l’attesa per il rinnovo. «Ma non ho mai pensato di poter andare via», confermerà Viola. Che anche con Nicola si è preso il suo spazio. Qualche problema fisico, l’esordio poco fortunato nel finale a Lecce, con la traversa a negargli la gioia dell’1-1, e ancora l’ultima mezz’ora nel buio con l’Empoli. A Parma, Viola parte titolare e con la fascia da capitano al braccio e il Cagliari si rialza, con la prima vittoria stagionale. Il bis a Torino con la Juve e poi la conferma col Torino, “matato” anche grazie al suo gol su punizione. Una magia delle sue.

Supereroe

Un gol festeggiato con la maschera da supereroe, ormai il suo marchio di fabbrica. A Udine, Viola è rimasto in panchina, per rifiatare. Nicola ha pensato di gettarlo nella mischia, salvo poi preservarlo in una gara dove servivano soprattutto gambe e polmoni. Ma domani, contro il Bologna, Viola vuole riprendersi il suo posto sulla trequarti, per riaccendere la luce e ricordare che il Cagliari, alla faccia dei suoi 35 anni appena compiuti, senza il suo numero 10 non può stare.

