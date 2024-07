Viola e il Cagliari si riabbracciano 

Le carte sono lì e attendono solo di essere firmate. Il Cagliari e Nicolas Viola sono pronti a ritrovarsi. Se mai si fossero allontanati, visto che il numero 10, anche dopo la scadenza del contratto, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di restare in rossoblù, anche mettendo in secondo piano offerte più remunerative e prolungate nel tempo. Una firma che può arrivare da un momento all'altro, così come sembra solo questione di dettagli l'accordo tra Cagliari e Atalanta per mettere a disposizione di Davide Nicola l'esterno Nadir Zortea, che arriverebbe a titolo definitivo, e l'attaccante Roberto Piccoli, per il quale si lavora sulle cifre del prestito e dell'eventuale riscatto. Entrambi potrebbero già domani svolgere le visite mediche.

All’attacco

E a proposito di punte, con il futuro di Lapadula ancora tutto da decidere, il ds Bonato segue diversi nomi. Il primo della lista è l'angolano della Fiorentina M'Bala Nzola, ma attenzione anche al belga (di nazionalità nigeriana) del Glasgow Ranger Cyriel Dessers, 22 reti in 54 partite nella stagione scorsa, poco fortunato due anni fa con la Cremonese (29 presenze e 7 reti tra campionato e Coppa Italia).

Dal campo

Nicola alza i ritmi ad Asseminello. Ieri doppia seduta, con palestra al mattino e tattica sul campo al pomeriggio. Oggi si replica.

