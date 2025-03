Viola di testa come alla Dea La doppia dedica di Gaetano 

Alla trentunesima giornata dello scorso campionato, contro l’Atalanta e nella stessa porta, Nicolas Viola segnò un gol fondamentale per una vittoria per 2-1 poi risultata decisiva nella corsa salvezza. Ieri, alla trentesima giornata, si è ripetuto: non allo scadere come il 7 aprile di un anno fa, ma a inizio ripresa dopo un primo tempo complicato. E il risultato è stato lo stesso: tre punti per il Cagliari, vitali per la classifica. «Non è stata la nostra miglior partita, ma dovevamo vincere: ci siamo riusciti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare», la sua soddisfazione per il 3-0 che lui stesso ha aperto al 49’. E avrebbe anche potuto farlo prima, perché al 7’ - sempre di testa - aveva mandato di poco a lato un cross di Zortea.

Fascia al braccio

Viola ha giocato 60’ e da capitano, da leader dello spogliatoio quale è in maniera indiscussa dal suo arrivo. E, dopo le difficoltà del primo tempo, col suo gol si è preso carico della situazione per portare il Cagliari alla vittoria. Ha anche ricevuto il trofeo per il migliore in campo dalla Lega Serie A, ma non vuole tenerselo tutto per sé: «Voglio condividerlo con Gaetano, perché se lo merita ed è un ragazzo bravissimo», il messaggio al compagno di squadra che lo ha sostituito (con gol e assist) e affiancato nell’intervista. Per Viola terza rete, sempre in casa: le altre contro Torino e Genoa.

Dalla panchina con furore

Gol e assist per Gianluca Gaetano, che ha avuto un impatto esplosivo subentrando dalla panchina. C’è una doppia dedica, la prima con ringraziamento in campo dopo l’esultanza e la seconda di famiglia: «Roberto Muzzi tutta la settimana mi ha detto che avevo il piedino caldo, è andata bene. E a mio figlio appena nato».

Gaetano racconta il gol e come ha “fregato” Turati: «Ho visto che c’era la barriera che copriva la visuale del portiere. Quindi ho scelto di calciare sul suo palo, lui ha fatto un passo dall’altra parte e non c’è arrivato».

