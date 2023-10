Viola di rabbia: un rigore così lo può dare soltanto chi non ha mai giocato a calcio 

«Solo chi non ha mai giocato a calcio può pensare di fischiare un rigore simile...». Salernitana-Cagliari è lontana, ma Nicolas Viola quel rigore al 94' fischiato dall'arbitro Chiffi di Padova ancora non l'ha proprio digerito. Il rigore ha macchiato un pomeriggio perfetto e cancellato una vittoria che sembrava a un passo. Ma il numero 10 ha una convinzione: «È stata una partita bella, intensa e la squadra ha dimostrato di esserci. Ecco perché non vedo l'ora che arrivi domenica...».

Da Salerno con furore

Ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, riparte da un pomeriggio in cui ha vestito i panni del Diavolo e dell'Acquasanta, il Bene e il Male in pochi minuti. L'ingresso a inizio ripresa e una palla recuperata a metà campo trasformata nell'1-0 di Luvumbo: «Bravo Jankto a indirizzare l'avversario verso me, io ho capito prima la giocata e ho optato per la scivolata. Un gesto istintivo, ma anche pensato». Dopo l'1-1 ecco la sua rete: «Ero sicuro di entrare e fare gol. Non vedevo l'ora di giocare e mettermi a disposizione. Dopo l'1-1 ero sicuro potessimo portarla a casa. Dispiace per come è finita, era quasi fatta». Perché poco dopo è arrivato quel rigore che non gli dà pace: «Ho visto l'avversario in area e sono andato a marcarlo. Mi hanno insegnato a marcare con le braccia larghe per non commettere fallo da rigore. La palla è rimbalzata prima sulla pancia del giocatore della Salernitana e poi sulla mia mano. Per me è stato un errore di valutazione. Un rigore così lo può dare solo chi non ha mai giocato a calcio». Ma Viola ha una convinzione: «Figlia di questa esperienza la prossima partita troveremo un avversario che ci darà battaglia, ma siamo pronti».

Frosinone nel mirino

Il pensiero è tutto verso la gara di domenica: «Il Frosinone è squadra giovane, spensierata, che ha trovato nell'aggressività le proprie certezze. Ha un allenatore esperto, noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Per noi è una sfida stimolante per capire a che punto siamo. La stiamo preparando nel migliore dei modi». Con la certezza del supporto dei tifosi: «Il pubblico è fondamentale. Sappiamo che c'è anche se non è scontato. Un'ulteriore responsabilità, abbiamo il dovere morale di ricambiare sul campo».

Profeta

Viola “sentiva” il gol a Salerno, così come era certo che il Cagliari avrebbe conquistato la A a Bari: «Era vinta prima di iniziare, ero consapevole che mancasse solo il guizzo giusto». Ranieri lo aveva eletto leader anche quando non giocava: «Ma il vero leader è l'allenatore. Ci ha portato ad avere una mentalità importante, vedo la sua serenità nei momenti di difficoltà». Quelle difficoltà che il Cagliari e Viola sanno di poter superare: «Mantenere la Serie A deve essere fondamentale. Noi ci crediamo tantissimo. Abbiamo avuto un calendario difficile, ma sono convinto che abbiamo le carte in regola per fare un grande campionato. Abbiamo toccato subito con mano cosa ci aspetta e dagli errori si impara più che dalle cose positive. Io e gli altri giocatori d'esperienza ci alleniamo al massimo per dare l'esempio. E se il livello dell'allenamento è alto arrivano risultati. È compito del mister scegliere chi gioca, ma noi dobbiamo farci sempre trovare pronti».

