Viola di rabbia Il West Ham fa sua la coppa 

Fiorentina 1

West Ham 2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri (39’ st Igor), Biraghi; Amrabat, Mandragora (47’ st Barak); Bonaventura, Gonzalez, Kouamè (16’ st Saponara); Jovic (1’ st Cabral). Allenatore Italiano.

West Ham (4-2-3-1): Aréola; Emerson, Zouma (16’ st Kehrer), Aguerd, Coufal; Rice, Souček; Bowen, Paquetà, Benrahma (31’ st Fornals); Antonio (49’ st Ogbonna). Allenatore Moyes.

Arbitro : Del Cerro Grande (Spagna).

Reti : nel st 17’ Benrahma (r), 22’ Bonaventura, 45’ Bowen.

Note : ammoniti Benrahma, Aguerd, Mandragora, Duncan, Milenkovic, Amrabat, Bowen.

Praga. Un gol al tramonto della partita cancella il sogno della Fiorentina di alzare una coppa europea a distanza di 62 anni dall’unico successo (nell’allora Coppa delle Coppe) e quello dell’Italia di tornare alla vittoria 13 anni dopo l’impresa dell’Inter in Champions League. La seconda edizione della Conference League vola in Inghilterra: il West Ham ha subìto la viola per gran parte della partita ma due episodi l’hanno premiato consegnandogli il trofeo e lasciando l’amaro in bocca agli uomini di Vincenzo Italiano. Decisivo un errore in difesa al 90’ con Bowen che, sul filo del fuorigioco (la linea della Fiorentina era altissima, i due centrali sono stati poco attenti), è scattato arrivando in area e bruciando l’ottimo Terracciano. Al 98’ il triplice fischio dell’arbitro spagnolo ha chiuso la gara. Ben prima, al 34’, il pessimo episodio che ha coinvolto Biraghi, colpito alla testa da alcuni bicchieri lanciati dal settore occupato dai tifosi inglesi e costretto a ricorrere alle cure mediche (il giocatore sanguinava copiosamente).

«Fa male»

«Fa male. Abbiamo giocato da squadra ma dovevamo essere più concentrati», l’analisi di Milenkovic: «Sapevamo che andavano in profondità, purtroppo nelle finali non regalano nulla». Per il calcio azzurro è la seconda delusione dopo il ko della Roma col Siviglia in Europa League. Resta l’Inter, che sabato scenderà in campo contro il fortissimo Manchester City nell’ultimo atto della Champions.

La partita

La Fiorentina non ha demeritato: ha condotto il gioco ma è stata poco precisa. Per i londinesi si ricordano le conclusioni di Bowen e di Rice (a fil di palo) nei primi minuti, poi ci sono solo i viola cui però manca la pericolosità: solo un colpo di testa di Milenkovic alto e un gol al 50’ di Jovic annullato per fuorigioco. Anche nel secondo tempo gioca solo la Fiorentina, però al 62’ un fallo di mano di Biraghi provoca il rigore dell’1-0 realizzato da Benrahma. Bonaventura pareggia subito (67’) e la viola potrebbe ribaltare la gara, ma al 71’ Mandragora sbaglia tutto davanti alla porta e al 76’ Biraghi tira centralmente. Si avvicinano i supplementari e arrivano i cambi. Invece al 90’ la frittata difensiva consegna la coppa al West Ham. Grande delusione tra i tifosi sugli spalti (altri due a Praga sarebbero stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale). Ma la Fiorentina sta crescendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA