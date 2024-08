Viola avviato verso il pieno recupero 

Primo allenamento settimanale ieri al Crai Sport Center, in vista di Cagliari-Como di lunedì alle 18.30. Dopo due giorni e mezzo di riposo, la squadra si è ritrovata ad Assemini per riprendere la preparazione: fra le novità il ritorno parziale in gruppo di Nicolas Viola, vicino al rientro a tempo pieno. Per Yerry Mina e José Luis Palomino una parte di seduta con la squadra, integrata da supplemento di lavoro individuale, per proseguire nella loro preparazione. Si è invece allenato per intero coi compagni Jakub Jankto, che ha smaltito l'attacco febbrile. Ancora a parte Nadir Zortea per la botta alla spalla destra subita prima della Coppa Italia. Oggi allenamento mattutino.

I biglietti

Prosegue la corsa verso il probabile primo tutto esaurito della stagione, detto che già contro Carrarese e Roma si è abbondantemente superata quota 15.000 spettatori. Dopo due giorni di vendita libera dei biglietti per Cagliari-Como, siamo attorno a 15.600 presenze sicure, fra abbonamenti (sui 13.500) e tagliandi (poco meno di 2.000, di cui 170 nel settore ospiti). Ne restano circa 500 per i tifosi del Cagliari, acquistabili tra sito TicketOne, Ticket Service di piazza L'Unione Sarda e rivendite autorizzate.

