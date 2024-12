Viola: abbiamo un’identità e margini di miglioramento 

«Ho capito tantissime cose di questo popolo, ma ne devo scoprire ancora tante». Quello di Nicolas Viola, sul palco dei premi Ussi Sardegna 2024, è una dichiarazione d'amore nei confronti dell'Isola, terra che lo ha accolto nel 2022 e a cui ha restituito tante gioie in campo e fuori. Il centrocampista ieri è stato premiato dai giornalisti sardi, «per rappresentare una terra e un popolo nel panorama nazionale e internazionale del calcio», in occasione della serata al Comando Marittimo Autonomo Ovest al porto di Cagliari, condotta da Valentina Caruso e Giuseppe Deiana. «Sono grato per quello che avete dato a me e alla mia famiglia», le parole dopo aver ricevuto il premio. «Ho potuto capire con gli occhi e con quello che trasmette la gente cosa significhi Gigi Riva per il popolo sardo: è ancora vivo in tutti noi, è un'emozione grandissima che porterò sempre con me».

Legame netto

Viola ha voluto fortemente la permanenza in rossoblù, col rinnovo in estate dopo la scadenza del contratto. «Non è difficile legarsi al Cagliari, sono molto orgoglioso del premio e ringrazio l'Ussi Sardegna per le belle parole», ha aggiunto al termine della serata. Per poi spostarsi sul campo: «La squadra ha un'identità ben precisa e altissimi margini di miglioramento, cerchiamo di coniugare il gioco coi risultati. Ce la stiamo giocando con le grandi squadre, vedo che possiamo crescere tantissimo: siamo orgogliosi del percorso che stiamo facendo». Sabato l'Atalanta, squadra che l'anno scorso Viola ha colpito col gol decisivo di testa allo scadere: «Merita la posizione che ha, cercheremo di dare il nostro contributo con l'umiltà e il coraggio di una squadra viva».

L’iniziativa

«Dai un calcio alle frodi» è il progetto del Cagliari Calcio con Polizia di Stato, Poste Italiane e la collaborazione con Sosor: una campagna per sensibilizzare i cittadini sulle truffe informatiche creando consapevolezza, motivo per cui ha ricevuto un premio ieri nella serata Ussi. Si tratta di un vademecum, scritto in maniera semplice e comprensibile, con anche un video con protagonisti i rossoblù Azzi e Mina. «È la dimostrazione che abbiamo un ruolo sociale nel territorio: quello della sensibilizzazione su dei temi cruciali per tutti», ha affermato il direttore generale del Cagliari Calcio, Stefano Melis.