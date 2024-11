“Viola ‘24” a Ozieri 

In diretta dal teatro Oriana Fallaci di Ozieri, alle 18 su Videolina va in scena il concorso musicale regionale “Viola ‘24” organizzato dal CAV Centro Antiviolenza - Spazio Donna del P.L.U.S Distretto sanitario di Ozieri, in collaborazione con il Centro per la Famiglia Lares e la Scuola Civica di Musica “Monteacuto”, e realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Alla sua ottava edizione, quest’anno l’obiettivo èi indagare sulle radici storiche e culturali della violenza con interventi di docenti, ricercatori, psicologi e divulgatori, momenti di approfondimento che si alterneranno sul palco con le esibizioni degli artisti partecipanti al concorso. Regia televisiva a cura di Stefano Perra.